Nielegalne wyścigi na Szafera? Mieszkańcy się skarżą

- Jak alarmują mieszkańcy szeroka arteria zachęca fanów „szybkiej jazdy” do rozwijania prędkości, często nawet dwukrotnie wyższych niż obowiązujące ograniczenie. Z relacji mieszkańców wynika, że zarówno za dnia, ale także zdarza się, że w nocy dochodzi w tym miejscu do „wyścigów”, które generują olbrzymi hałas oraz stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców i innych użytkowników ruchu - twierdzi.

Ulica Szafera to świeżo wyremontowany, kilkusetmetrowy odcinek dwóch dwupasowych jezdni. Zdaniem mieszkańców wielu kierowców przekracza tam znacznie prędkość. Twierdzą, że w nocy słychać odgłosy silników, tak jakby kierowcy się ścigali. Nie ma jednak żadnych zdjęć, czy filmów, które potwierdziłby takie zdarzenia. Prawdopodobnie nie chodzi o zorganizowane spotkania miłośników nocnej jazdy, ale sprawa trafiła już do prezydenta Szczecina i na policję.

Proponuje, aby na ulicy Szafera zamontowany został fotoradar, a policja objęła miejsce szczególnym nadzorem.

Do tej pory sygnały o nocnych wyścigach (najczęściej były to jednak pojedyncze auta lub co najwyżej dwa samochody) pojawiły się z takich ulic jak al. Piastów, Mieszka I, Europejska, Taczaka. Dwa tygodnie temu na ulicy Europejskiej rozbił się sportowy samochód z kilkoma osobami w środku. Powodem była nadmierna prędkość. Nikomu nic się nie stało.

W sprawie ulicy Szafera piratów drogowych może ośmielać brak monitoringu. Policja jednak nie potwierdza przypuszczeń mieszkańców.

- Podczas służby w rejonie ulicy Szafera, patrole nie odnotowały wykroczeń polegających na przekraczaniu prędkości. Nie ujawniono pojazdów ścigających się. W przypadku otrzymania informacji o grupach mogących gromadzić się w różnych miejscach Szczecina, patrole wydziału ruchu drogowego kierowane są celem sprawdzenia wskazanego miejsca i zweryfikowania otrzymanego zgłoszenia - wyjaśnia komendant miejski policji na pytanie prezydenta Szczecina.