Robota to nie głupota! Dominik, Adam i Tomasz wiedzą o tym dobrze

- Od czterech lat tu pracuję, praktycznie od początku Przystani. Remontowałem to miejsce - mówi Dominik. - Obecnie dla Markosa rurki wycinam albo dociskam trójniki, te rzeczy do łodzi idą. Najpierw myślałem, że to trudne będzie, ale okazało się łatwe do ogarnięcia. Wcześniej nie pracowałem, do ośrodka specjalnego chodziłem, uczyłem się. Chciałem bardzo pracować, a nie w domu siedzieć i się nudzić. Wśród ludzi pracować. Choruję na przewlekłą chorobę, leki biorę rano i wieczorem, muszę mieć poczucie bezpieczeństwa, ciężko byłoby mi pracować w normalnej firmie. Tutaj się bezpiecznie czuję, jest spokojnie. Zarobki? Dokładam się rodzicom na opłaty, odkładam na to, co chcę kupić, dowartościowany się czuję.