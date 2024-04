Mieszkańcy narzekają na zmiany w organizacji ruchu w centrum Szczecina. Chcą poprawek. Co na to ZDiTM?

Spaliny i hałas, a pośród tego bawią się malutkie dzieci - mieszkańcy ul. Mazowieckiej i al. Wyzwolenia biją na alarm po zmianach w komunikacji miejskiej, jakie zostały wprowadzone wokół pl. Rodła. Twierdzą, że wiedzą, jak poprawić sytuację, ale słyszą od urzędników, że to niemożliwe.

Mieszkańcy sprzeciwiają się zmianom w organizacji ruchu na pl. Rodła i na sąsiednich ulicach, bo uznają je za szkodliwe. Napisali w tej sprawie list do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Wskazują w nim, że dzieci ze żłobka Muchomorek przy ul. Mazowieckiej, które sąsiaduje przez płot z pętlą autobusową na ul. Roosevelta, są narażone na wdychanie spalin i hałas przejeżdżających co chwila autobusów. Zagrożone ma być też zdrowie bywalców bawialni dla dzieci z ogródkiem, zawodników Klubu Karate Samuraj, młodzieży ze Szczecińskiego Collegium Informatycznego. - Przy otwartych oknach w Collegium nie można się uczyć, a tym bardziej wypoczywać w bawialni. Dużym niebezpieczeństwem dla młodzieży i dzieci są też autobusy jeżdżące ul. Mazowiecką, bo przyspieszają, by wjechać na al. Wyzwolenia na zielonym sygnale lub gwałtownie hamują przed czerwonym - tłumaczą autorzy listu i dodają: - Na krótkim odcinku przy ul. Mazowieckiej i al. Wyzwolenia stoją cztery duże budynki mieszkalne. Mają narożne okna z balkonami z obu stron, które są oddalone od ulicy na szerokość chodnika. Szacunkowo może mieszkać tutaj kilkaset osób, które są narażone bezpośrednio na hałas i spaliny z przejeżdżających co chwila autobusów.

Dlatego proponują swoje poprawki do organizacji ruchu. Pierwsza z nich mówi, by wszystkie autobusy z przystanku końcowego na ul. Roosevelta skierować w lewo - od razu na ul. Matejki na przystanek tramwajowy obok Parku Żeromskiego. - Tam nie ma budynków mieszkalnych, a przejazd jest przygotowany i oznaczony znakami drogowymi - tłumaczą. Dodają też. - Przystanek autobusowy z al. Wyzwolenia można przenieść na ul. Roosevelta (odległość do przejścia dla pasażera wynosiłaby ok. 200 m).

Druga propozycja mówi, by część autobusów z przystanku końcowego na ul. Roosevelta skierować w lewo - od razu na ul. Matejki na przystanek tramwajowy, a część zostawić do przejazdu ul. Mazowiecką. Mieszkańcy nie "wyganiają" komunikacji miejskiej z ul. Mazowieckiej całkowicie, ale domagają się zdecydowanego ograniczenia ruchu i częstotliwość kursów oraz by jeździły tamtędy autobusy elektryczne albo chociaż hybrydowe.

Czy oczekiwania protestujących zostaną spełnione? Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie pozostawia złudzeń: nie zostaną. - Zlokalizowanie przystanku dla wsiadających wyłącznie w ciągu ul. Roosevelta, czyli w oddaleniu od pl. Rodła, znacząco pogorszyłoby dostęp dla pasażerów dokonujących przesiadek z linii tramwajowych - objaśnia Kacper Reszczyński z ZDiTM. - Druga proponowana zmiana spowodowałaby rezygnację z największej zalety nowego układu drogowego, jakim jest wspólny przystanek linii autobusowych 58, 59, 68, 101 i 107, które posiadają długi wspólny odcinek i wzajemnie się uzupełniają. A co ze skierowaniem na ul. Mazowiecką mniej kopcących autobusów? - Przewoźnicy mają ograniczoną liczbę taboru elektrycznego i hybrydowego, i nie jest możliwa obsługa wyżej wymienionych linii wyłącznie autobusami z napędem alternatywnym - nie ukrywa Reszczyński. I przekonuje, że proponowany przez wnioskodawców układ spowoduje, że obecne rozwiązanie straci swoją funkcjonalność - część autobusów będzie jeździć inaczej niż pozostałe i zniknie możliwość sprawnej przesiadki na pl. Rodła.

- Dwa z czterech budynków na ul. Mazowieckiej stoją równolegle do dużo bardziej obciążonych ruchem al. Wyzwolenia i ul. Matejki, pozostałe dwa oddalone są od części jezdni, po której poruszają się pojazdy o około 12 metrów, wcześniej jest pas zieleni, chodnik i pas postojowy dla samochodów - odpowiada Reszczyński na argument, że bloki mieszkalne na ul. Mazowieckiej dzieli od ulicy tylko szerokość chodnika. - W nowym układzie ulicą w godzinie szczytu przejeżdżają 24 autobusy. Jednocześnie na ulicy wprowadzony został ruch jednokierunkowy, który spowodował, że ulicą poruszają się niemal wyłącznie samochody, które dojeżdżają do posesji, eliminując ruch tranzytowy, co sprawiło, że ruch na ulicy jest mniejszy niż przed funkcjonowaniem nowego układu.

Czemu służą zmiany w rejonie pl. Rodła Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego: "W wyniku przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie pl. Rodła wprowadzono reorganizację w sposobie funkcjonowania komunikacji autobusowej w tym rejonie. Węzeł komunikacyjny jest jednym z ważniejszych węzłów przesiadkowych w układzie komunikacji miejskiej miasta. Dotychczasowy układ, funkcjonujący od lat, w miarę powstawania nowych linii anektował wszystkie możliwe miejsca w rejonie pl. Rodła pod postój autobusów. Powodowało to, że pasażerowie, przesiadając się pomiędzy poszczególnymi środami komunikacji miejskiej, pokonywali czasami bardzo duże odległości poprzez wiele przejść z sygnalizacją świetlną, co powodowało problemy z odnalezieniem właściwych przystanków, stratę czasu, a także zagrożenie w bezpieczeństwie w ruchu drogowym, bo musieli pokonywać mocno obciążone ruchem drogowym skrzyżowanie. Dodatkowo autobusy odjeżdżające w jednym kierunku odjeżdżały z trzech różnych przystanków. Nowy układ spowodował, że wszystkie autobusy z kierunku północnego i Polic podjeżdżają na jeden peron dla pasażerów wysiadających i odjeżdżają również z jednego peronu. Dodatkowo są to perony wspólne z tramwajami jadącymi dalej w kierunku Bramy Portowej, co minimalizuje konieczność przemieszczania się pasażerów po ruchliwym skrzyżowaniu i w zdecydowany sposób poprawia czytelność układu komunikacyjnego i skraca czas potrzebny na podróż w przypadku korzystania z wielu środków transportu. Lokalizacja miejsc postojowych dla autobusów w jednym miejscu zapewniła większą ich liczbę, co poprawia elastyczność w funkcjonowaniu i planowaniu transportu publicznego, oraz poprawiła możliwość zapewnienia kierowcom dostępu do zaplecza socjalnego".

Wideo Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych