Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Mazowieckiej w Szczecinie

Od 23 marca - z uwagi na reorganizacje komunikacji miejskiej w szczególności autobusów komunikacji miejskiej - zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Mazowieckiej, dotyczy to odcinka od ul. Roosevelta do al. Wyzwolenia.

Jednak już dziś dochodzi do chaosu.

- Znaki drogowe pionowe są po staremu. Po co to martwe pole nikt nie wie? Kierowcy zdezorientowani mimo to jadą przez to martwe pole, a sygnalizacja działa. Taka dziwna sytuacja - mówi pan Wojciech, nasz czytelnik.