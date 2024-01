Autobus "59" pojedzie dłuższą trasą. Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich

- Wprowadzona zostanie obsługa komunikacją dzienną ul. Nehringa (odcinek od ul. Szosa Polska do ul. Kościelnej), po której dotychczas kursowały jedynie autobusy linii nocnej 524 - informuje przedstawiciel ZDiTM.

Dodatkowo mieszkańcy ulic Polickiej i Nehringa zyskają kolejną linię (obok linii 58) umożliwiającą bezpośredni dojazd do pl. Rodła, gdzie można dokonać przesiadki na inne linie tramwajowe i autobusowe.

Ale to nie koniec zmian. Od 29 stycznia więcej też będzie kursów B. W okresie tzw. międzyszczytu, kursy wykonywane będą co 12 minut a co 15 minut w czasie wakacji letnich. Z kolei w godzinach wieczornych "B" jeździć będzie co 20 minut. W pozostałych godzinach częstotliwość kursowania nie ulegnie zmianie.