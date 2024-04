Wraca linia pospieszna A. Autobus pojedzie z osiedla Słonecznego na Ludową

- To był jeden z częściej powtarzanych przez Was postulatów zarówno w kampanii wyborczej, ale nie tylko. Zawsze podkreślałem, że będziemy robić wszystko, by stopniowo zagęszczać siatkę połączeń. Z tramwajami idzie nieźle, teraz pora na autobusy. Od 1 lipca powróci 'A'. Trasa z delikatnymi zmianami oraz naciskiem m.in. na Fabryka Wody oraz budowany zakład firmy Vestas na Ostrowie Grabowskim - informuje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Autobus pojedzie z osiedla Słonecznego przez ulicę Hangarową, Basen Górniczy, Gdańską do Wyszyńskiego. Z Bramy Portowej, przez plac Rodła - Sczanieckiej autobusy dojadą do Fabryki Wody przy ul. 1 Maja i stąd do Druckiego - Lubeckiego i dalej do pętli "Ludowa".

Linia została zawieszona jesienią 2021 roku.