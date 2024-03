Kolejne blue boxy na ulicach Szczecina. Pojawią się już dziś w nocy

Oznakowanie to pojawiło się na szczecińskich ulicach w 2020 r. i zostało bardzo dobrze odebrane przez kierowców. Od tego czasu do Referatu Organizacji Ruchu UM regularnie wpływają prośby o kolejne blue boxy wraz z propozycjami konkretnych skrzyżowań. Na tej podstawie wytypowanych zostało 7 lokalizacji, w których blue boxy w najbliższych dniach się pojawią.

Przypomnijmy, że szczecińskie blue boxy nawiązują w całości do tzw. yellow boxów, stosowanych na terenie innych państw europejskich. Różnica jest taka, że w naszym mieście kratownice są koloru niebieskiego RAL 5015. Jest to kolor, który występuje już na ulicach Szczecina w postaci przystanków tramwajowych czy miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Rolą blue boxów jest przypominanie kierowcom o braku możliwości postoju w obrębie skrzyżowania i oznaczenie tych miejsc, w których pozostanie może doprowadzić do zablokowania ruchu. Pomimo że jest to zasada wynikająca wprost z przepisów ruchu drogowego, kierowcy często o niej zapominają, co grozi mandatem, ale przede wszystkim powoduje utrudnienia na ulicach. Blue boxy mają utrwalać właściwe nawyki, które kierowcy będą stosować również na skrzyżowaniach pozbawionych tego typu oznakowania.