Podziemne cysterny z wodą, agregaty. Tak wygląda tajemnicze miejsce przy ulicy Potulickiej [ZDJĘCIA]

Wizyta w tym miejscu to prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników historii. Rzadko ktoś tutaj zagląda, a czas tutaj stanął w miejscu. To budynek należący do Orange Polska. Żeby tu trafić, trzeba znać adres, bo miejsce nie znajduje się przy głównej ulicy. Wejście do budynku nie jest proste. Po wejściu na najniższy poziom schronu widać ciekawe pomieszczenia i ich wyposażenie.

- Schron wygląda nietypowo, bo został zamaskowany jako budynek mieszkalny i ma okna, które są zabezpieczone pancernymi okiennicami - mówi sierżant Marcin Kamiński ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.