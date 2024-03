Lewica stawia na komunikację miejską w Szczecinie. Na razie jednak mocno teoretycznie

Ta analiza doprowadziła go do następującej tezy.

I pochwalił się, że dzięki jego inicjatywie, ZDITM wprowadzi system pozwalający pasażerowi śledzić opóźnienia w rozkładzie jazdy.

Tu jednak zaczęły się schody, gdy dziennikarz Gazety Wyborczej zapytał kandydatów, ile miasto obecnie przeznacza na komunikację miejską oraz ile planuje wydawać Lewica, gdyby przyszło jej rządzić, czy współrządzić miastem. Okazało się, że żaden z kandydatów nie wie, ile miasto dopłaca. Rozrzut ich propozycji był dość duży. Od 800 mln zł do 800 tys. zł (w rzeczywistości 260 mln zł Szczecin dopłaca rocznie - red.).

- Będziemy przeznaczać tyle, ile trzeba będzie. Zresztą wydatki na komunikację błędnie są traktowane jako koszt. To trzeba traktować jak inwestycję. Zobaczmy jak droga jest budowa aquaparku. To ponad 380 mln zł plus obsługa kredytu - mówił Adam Kościelniak.