Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Szczecinie i regionie. Znamy wyniki wyborów

W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu wyborów parlamentarnych 2023 oraz referendum w Szczecinie, regionie i kraju, dane o frekwencji oraz pierwsze, sondażowe wyniki głosowania. •18:24 PKW ogłosiła wyniki wyborów: PiS - 35,38 proc., KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.; Polska Jest Jedna - 1,63 proc. •13:34 Spośród 11 największych polskich miast, najwyższą frekwencją w wyborach do Sejmu może się pochwalić Warszawa - 84,92 proc., na drugim miejscu uplasował się Poznań - 82,92 proc., a na trzecim Kraków - 81,95 proc. W Szczecinie zagłosowało 77,88 proc. uprawnionych. •9:52 Frekwencja w wyborach wyniosła 74,38 proc. •9:22 Na stronie PKW zostały opublikowane wyniki wyborów parlamentarnych po przeliczeniu głosów ze 100 proc. komisji wyborczych, poza jednym obwodem. Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,38 proc.

Drugie miejsce zdobyła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 30,70 proc. wyborców. Na ostatnim stopniu podium znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 14,40 proc. W Sejmie zasiądą także przedstawiciele Lewicy (8,61 proc.) oraz Konfederacji (7,16 proc.). Poza Sejmem znajdą się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy uzyskali - 1,86 proc. •8:30

Znamy posłów z okręgu 41

Okręg nr 41 obejmuje on powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki i łobeski, a także miasta na prawach powiatu – Szczecin i Świnoujście Koalicja Obywatelska: Sławomir Nitras - 90 720 głosów

Magdalena Filiks - 40 772 głosy

Arkadiusz Marchewka - 33 222 głosy

Patryk Jaskulski - 7439 głosów

Grzegorz Napieralski - 7239 głosów

Artur Łącki - 6 100 głosów

Prawo i Sprawiedliwość:

Marek Gróbarczyk - 44 422 głosy

Zbigniew Bogucki - 26 375 głosów

Artur Szałabawka - 15 446 głosów

Dariusz Matecki - 14 974 głosy Trzecia Droga: Jarosław Rzepa - 21 309 głosów Nowa Lewica: Dariusz Wieczorek - 15 378 głosów

•22:42 Koalicja Obywatelska uzyskała najwyższy wynik w wyborach do Sejmu w okręgu szczecińskim (nr 41) – komitet uzyskał 40,13 proc. głosów. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 28,79 proc. głosów wyborców, a Trzecia Droga - 12,62 proc. - wynika z danych PKW ze wszystkich komisji obwodowych. Według danych PKW ze wszystkich 793 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu w okręgu nr 41 KW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni zdobył 222 427 głosów (40,13 proc.). KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 159 575 głosów (28,79 proc.), KW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe – 69 957 głosów (12,62 proc.), KW Nowa Lewica – 52 032 głosy (9,39 proc.). KW Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskał z kolei 32 942 głosów (5,94 proc.), KW Bezpartyjni Samorządowcy – 8985 głosów (1,62 proc.), KW Polska Jest Jedna 6 218 głosów (1,12 proc.), a KW Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju – 2 172 głosy (0,39 proc.) (PAP) •19:36 Kandydatka KO do Senatu Magdalena Kochan z 62,25 proc. głosów prowadzi ze startującą z listy PiS Haliną Szymańską (37,75 proc.) w okręgu nr 98 – wynika z danych PKW z 81,09 proc. komisji obwodowych.

Senacki okręg wyborczy nr 98 obejmuje zachodniopomorskie powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, łobeski oraz Świnoujście. O mandat ubiegają się w nim dwie kandydatki. Według wyników głosowania z 433 na 534 obwodowe komisje wyborcze Magdalena Kochan (KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni) uzyskała 146 215 głosów (62,25 proc.), a Halina Szymańska (KW Prawo i Sprawiedliwość) 88 684 głosy (37,75 proc.). •18:05 W okręgu szczecińskim (nr 41) w wyborach do Sejmu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 40,10 proc. głosów, na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość – 28,82 proc., a na trzecim Trzecia Droga z wynikiem 12,71 proc. głosów – wynika z danych PKW z 80,20 proc. komisji wyborczych. Dane pochodzą z 636 spośród 793 obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w okręgu szczecińskim numer 41. Obejmuje on powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki i łobeski, a także Szczecin i Świnoujście.

Według danych PKW na KO oddano 179 394 głosy (40,10 proc.), na PiS 128 943 głosy (28,82 proc.), a na Trzecią Drogę 56 847 głosów (12,71 proc.). Nowa Lewica uzyskała 41 101 głosów (9,19 proc.), Konfederacja 26 994 głosy (6,03 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy 7402 głosy (1,65 proc.), KW Polska Jest Jedna 5029 głosów (1,12 proc.), a KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju 1697 głosów (0,38 proc.). Najwyższe wyniki uzyskali Sławomir Nitras z KO – 72679 głosów (16,24 proc.), Marek Gróbarczyk z PiS – 34924 głosy (7,81 proc.) i Magdalena Filiks z KO – 33595 głosów (7,51 proc.). •16:05 Tomasz Grodzki (KO) prowadzi w wyborach do Senatu w okręgu nr 97 (Szczecin-Police). Kandydat KO uzyskał 69,05 proc. głosów, a Agnieszka Kurzawa z PiS – 30,95 proc. – podała w poniedziałek na swojej stronie PKW.

Według cząstkowych wyników z 238 na 259 obwodowych komisji wyborczych (91,89 proc.) Tomasz Grodzki otrzymał 163 292 głosy, a Agnieszka Kurzawa 73 197 głosów. Senacki okręg wyborczy obejmuje powiat policki oraz Szczecin. O mandat senatorski ubiega się w nim dwóch kandydatów •14:23 - Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. To były ważne wybory - powiedział dziś prezydent Andrzej Duda.

•14:08 Wyniki głosowania okręg wyborczy nr 41. Dane z 413 na 793 (52,08%) obwodów głosowania •13:36 Okręg Wyborczy nr 41. Pow. gryfiński, gmina Widuchowa. Dane z 6 na 6 (100,00%) obwodów głosowania

Podajemy sześć osób z listy, które otrzymały największą liczbę głosów: Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 1. RZEPA Jarosław Michał - 96

4. PODGÓRSKA Edyta - 25

5. MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka - 12

17. WIERZCHOWSKA Anna - 12

7. SKAWIŃSKI Mieczysław - 10

2. RUDAWSKI Adam Stanisław - 9

20. GLIŃSKA Anna - 9 Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA 1. WIECZOREK Dariusz Krzysztof - 38

2. TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia - 32

7. DŁUGOBORSKI Wojciech - 19

5. AGATOWSKA Joanna Monika - 11

9. PIOTROWSKA Małgorzata - 11

4. KRYSTEK Dawid - 9

Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5. BOGUCKI Zbigniew - 231

8. MUCHA Rafał - 164

1. GRÓBARCZYK Marek Józef - 150

6. MATECKI Dariusz Piotr - 117

3. SZAŁABAWKA Artur - 112

2. DOBRZYŃSKI Leszek - 36

12. SZELĄŻEK Andrzej - 36

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 21. PANNA Robert - 272

1. NITRAS Sławomir Witold - 225

7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard - 109

10. PIECZYŃSKA Magdalena - 76

2. FILIKS Magdalena - 68

3. MARCHEWKA Arkadiusz - 42 •13:26 Wyniki głosowania okręg wyborczy nr 41. Dane z 366 na 793 (46,15%) obwodów głosowania KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 112 376 (40,81%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 78 501 (28,51%)

KOALICYJNY KW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 34 234 (12,43%)

KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA - 25 278 (9,18%)

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 16 538 (6,01%)

KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 4 414 (1,60%)

KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA - 3 178 (1,15%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 860 (0,30%) •13:10 Okręg Wyborczy nr 41. Pow. gryfiński, gmina Chojna. Dane z 10 na 10 (100,00%) obwodów głosowania

Podajemy sześć osób z listy, które otrzymały największą liczbę głosów: Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 1. RZEPA Jarosław Michał - 254

3. PAKULSKI Cezary Piotr - 85

4. PODGÓRSKA Edyta - 68

2. RUDAWSKI Adam Stanisław - 54

5. MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka - 49

9. SZEWCZYK Anna - 36

Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA 1. WIECZOREK Dariusz Krzysztof - 154

7. DŁUGOBORSKI Wojciech - 151

2. TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia - 63

5. AGATOWSKA Joanna Monika - 42

3. KOŚCIELAK Adam - 22

23. SZYMAŃCZYK Teresa - 19 Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12. SZELĄŻEK Andrzej - 1028

1. GRÓBARCZYK Marek Józef - 591

5. BOGUCKI Zbigniew - 163

6. MATECKI Dariusz Piotr - 132

8. MUCHA Rafał - 111

2. DOBRZYŃSKI Leszek - 83

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1. NITRAS Sławomir Witold - 1023

2. FILIKS Magdalena - 227

21. PANNA Robert - 199

7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard - 186

3. MARCHEWKA Arkadiusz - 121

17. KUPCZYK Katarzyna - 113 •13:05 Okręg Wyborczy nr 41. Pow. gryfiński, gmina Banie. Dane z 7 na 7 (100,00%) obwodów głosowania Podajemy sześć osób z listy, które otrzymały największą liczbę głosów: Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 1. RZEPA Jarosław Michał - 12

4. PODGÓRSKA Edyta - 25

5. MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka - 24

2. RUDAWSKI Adam Stanisław - 19

3. PAKULSKI Cezary Piotr - 18

9. SZEWCZYK Anna - 18 Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA 1. WIECZOREK Dariusz Krzysztof - 56

2. TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia - 34

7. DŁUGOBORSKI Wojciech - 25

5. AGATOWSKA Joanna Monika - 14

9. PIOTROWSKA Małgorzata - 10

17. Urszula Nawrocka - 9

Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. GRÓBARCZYK Marek Józef - 241

8. MUCHA Rafał - 224

3. SZAŁABAWKA Artur Lesław- 99

6. MATECKI Dariusz Piotr - 97

12. SZELĄŻEK Andrzej - 84

2. DOBRZYŃSKI Leszek - 83

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1. NITRAS Sławomir Witold - 323

21. PANNA Robert - 155

2. FILIKS Magdalena - 81

10. PIWECZYŃSKA Magdalena - 67

7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard - 48

3. MARCHEWKA Arkadiusz - 32 •12:37 Wyniki głosowania okręg wyborczy nr 41. Dane z 326 na 793 (41,11%) obwodów głosowania KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 105 058 (41,41%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 71 076 (28,01%)

KOALICYJNY KW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 31 151 (12,28%)

KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA - 23 655 (9,32%)

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 15 099 (5,95%)

KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 4 008 (1,58%)

KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA - 2 929 (1,15%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 752 (0,30%)

Głosy oddane na poszczególnych kandydatów: •12:06 Szczecin. Dane z 227 na 793 (28,63%) obwodów głosowania. Podajemy sześć osób z listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 1 RZEPA Jarosław Michał - 6 219

2 RUDAWSKI Adam Stanisław - 3 769

3 PAKULSKI Cezary Piotr - 3 431

4 PODGÓRSKA Edyta - 1 922

5 MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka - 1 476

9 SZEWCZYK Anna - 624

Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA 1. WIECZOREK Dariusz Krzysztof - 5 264

2. TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia - 3 603

5. AGATOWSKA Joanna Monika - 1 025

3. KOŚCIELAK Adam Stanisław - 997

4. KRYSTEK Dawid Wojciech - 922

9. PIOTROWSKA Małgorzata - 415 Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. GRÓBARCZYK Marek Józef - 14 119

5. BOGUCKI Zbigniew - 9 807

3. SZAŁABAWKA Artur Lesław- 5 626

6. MATECKI Dariusz Piotr - 5 056

2. DOBRZYŃSKI Leszek - 4 103

4. Michał JACH - 1 744 Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1. BEDKA Marcin Grzegorz - 4 348

2. SOSNOWSKA Magdalena - 1 344

3. SOWIŃSKI Marcin Bartosz - 1 271

4. OLECH Dariusz - 1 100

5. PODOLSKI Łukasz - 253

9. SZCZODRY Artur - 232

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1. NITRAS Sławomir Witold - 27 459

2. FILIKS Magdalena - 15 289

3. MARCHEWKA Arkadiusz - 14 939

20. JASKULSKI Patryk Bartłomiej - 3 677

7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard - 2 338

4. KALINA Teresa - 1 502 •11:20 Jak w niedzielę głosowali mieszkańcy szczecińskiego Pogodna? Zajrzeliśmy do Obwodowej Komisji Wyborczej mającej swój lokal w siedzibie wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza. Przyjrzeliśmy się wywieszonym na drzwiach protokołom głosowań wybranych komitetów. Podajemy sześć nazwisk osób, które otrzymały największą liczbę głosów i miejsce na liście, z którego startowały. Nowa Lewica: 1. Dariusz Wieczorek - 9

4. Dawid Krystek - 8

5. Joanna Agatowska - 5

7. Wojciech Długoborski - 3

2. Jolanta Tryszkiewicz - 2

10. Jakub Korczyński - 2

13. Izabela Olbratowska - 2 Trzecia droga: 3. Pakulski Cezary 9

2. Adam Rudawski 8

5. Agnieszka Malinowska-Wasiluk 8

1. Jarosław Rzepa 6

4. Edyta Podgórska 5

9. Anna Szewczyk 4

Prawo i Sprawiedliwość: 5. Zbigniew Bogucki 9

7. Anna Pawlak 5

24 .Piotr Zaremba 5

13. Katarzyna Dyczyńska 4

2. Leszek Duklanowski 3

6. Dariusz Matecki 3

17. Jolanta Pisarska 3

20. Maciej Kopeć 3

23. Monika Łoza 3 Koalicja Obywatelska: 20. Patryk Jaskulski 9

8. Anna Nowak 7

4. Teresa Kalina 6

23. Shivan Fate 6

9. Urszula Panka 5

1. Sławomir Nitras 4

5. Artur Łącki 4 W głosowaniu na Senatora RP, Agnieszka Kurzawa z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości otrzymała 3 głosy. Z kolei Tomasz Grodzki zgłoszony przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni: 8 głosów. •10:33 Z danych PKW z 10,49 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 98 w woj. zachodniopomorskim wynika, że Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej zdobyła 53,48 proc. głosów, kandydatka PiS Halina Szymańska – 46,52 proc.

Według cząstkowych wyników głosowania z 56 na 534 obwodowych komisji wyborczych Magdalena Kochan (KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni) uzyskała 10 767 głosów (53,48 proc.), a Halina Szymańska (KW Prawo i Sprawiedliwość) 9 364 głosów (46,52 proc.) Senacki okręg wyborczy nr 98 obejmuje zachodniopomorskie powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, łobeski oraz Świnoujście. O mandat ubiegały się w nim dwie wymienione kandydatki. (PAP) •10:27 Tomasz Grodzki (KO) prowadzi w wyborach do Senatu w okręgu nr 97 (Szczecin-Police). Kandydat KO uzyskał 68,98 proc. głosów, a Agnieszka Kurzawa z PiS – 31,02 proc. – podała w poniedziałek na swojej stronie PKW. Według cząstkowych wyników ze 148 na 259 obwodowych komisji wyborczych (57,14 proc.) Tomasz Grodzki otrzymał 96897 głosów, a Agnieszka Kurzawa 43574 głosów. (PAP) •10:25 Szczecin. Dane z 204 na 793 (25,73%) obwodów głosowania. Podajemy sześć osób z listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów

Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 1 RZEPA Jarosław Michał - 4 162

2 RUDAWSKI Adam Stanisław - 3 674

3 PAKULSKI Cezary Piotr - 3 300

4 PODGÓRSKA Edyta - 1 804

5 MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka - 1 389

9 SZEWCZYK Anna - 566 Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA 1 WIECZOREK Dariusz Krzysztof - 4 979

2 TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia - 3 496

3 KOŚCIELAK Adam Stanisław - 963

4 KRYSTEK Dawid Wojciech - 885

5 AGATOWSKA Joanna Monika - 949

9 PIOTROWSKA Małgorzata - 390 Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1GRÓBARCZYK Marek Józef - 1 3166

2DOBRZYŃSKI Leszek - 3 931

3SZAŁABAWKA Artur Lesław- 5 500

5BOGUCKI Zbigniew - 9 377

6MATECKI Dariusz Piotr - 4 724

4 Michał JACH 1 487

Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 BEDKA Marcin Grzegorz - 4067

2 SOSNOWSKA Magdalena - 1 267

3 SOWIŃSKI Marcin Bartosz - 1 196

4 OLECH Dariusz - 1 037

5 PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek - 186

9 Łukasz Podolski 227 Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1 NITRAS Sławomir Witold - 25 639

2 FILIKS Magdalena - 14 857

3 MARCHEWKA Arkadiusz - 14 670

4 KALINA Teresa - 1 484

7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard - 2 049

20 JASKULSKI Patryk Bartłomiej - 3 409 •10:15 PKW po podliczeniu głosów z 28,56 proc. komisji: PiS - 40,05 proc. KO - 26,38 proc., Trzecia Droga - 14,12 proc., Lewica - 8,03 proc. Konfederacja - 7,37 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. (PAP) •9:15 Wyniki głosowania w wyborach do Senatu okręg nr 97

Dane z 139 na 259 (53,67%) obwodów głosowania Wyniki głosowania w wyborach do Senatu okręg nr 98 Dane z 56 na 534 (10,49%) obwodów głosowania •9:01 Dane z 185 na 793 (23,33%) obwodów głosowania. Okręg wyborczy nr 41 •8:47 Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie komisje wyborcze przynoszą protokoły w Szczecinie. To sala sportowa szkoły przy ulicy Unisławy. •8:44 Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 36.6 proc. (198 mandatów)

Koalicja Obywatelska - 31 proc. (161 mandatów)

Trzecia Droga - 13,5 proc. (57 mandatów)

Lewica - 8,6 proc. (30 mandatów)

Konfederacja - 6,4 proc. (14 mandatów)

•8:42 Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu - Okręg wyborczy nr 41. Dane z 185 na 793 (23,33%) obwodów głosowania. •8:30 Są pierwsze wyniki z obwodowych komisji wyborczych w Szczecinie

•7:34 W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 40,17 proc. głosów; KO - 26,55 proc.; Trzecia Droga - 13,66 proc.; Lewica - 8,34 proc.; Konfederacja - 7,35 proc. - wynika z danych z 10,3 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,81 proc. głosów. (PAP) •7:03 W wyborach do Sejmu PiS zdobył 39,53 proc. głosów; KO - 27,40 proc.; Trzecia Droga - 13,16 proc.; Lewica - 8,56 proc.; Konfederacja - 7,28 proc. - wynika z danych z 6,59 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. (PAP) •6.35 Wyniki w Słowacji

Po podliczeniu głosów oddanych w jedynej na Słowacji komisji wyborczej, którą zorganizowano w Instytucie Polskim w Bratysławie, w wyborach do Sejmu zwyciężyła Koalicja Obywatelska z 44, 97 proc. poparciem. Drugi jest PiS z wynikiem 14,93 proc. (PAP) •6.30 DANE Z 5,17% obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 39,81 proc. głosów; KO - 27,55 proc.; Trzecia Droga - 12,97 proc.; Lewica - 8,53 proc.; Konfederacja - 7,17 proc. - wynika z danych z 5,17 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,77 proc. głosów. (PAP) •6.16 Do około 3. rano w poniedziałek trwało głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu. Trwa tam liczenie głosów – poinformował PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański. (PAP) •6.12 W Kanadzie, gdzie w polskich wyborach parlamentarnych i referendum głosowano w sobotę w 12 komisjach wyborczych, odnotowano bardzo wysoką frekwencję. W dziewięciu komisjach przekroczyła 90 proc. (PAP) •23:10 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 146 przy ul. Mickiewicza w Szczecinie (w siedzibie wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego). Tu już głosować nie można - lokal od godz. 21 jest już dla wyborców zamknięty. Nie oznacza to jednak, że lokal jest pusty. Członkowie komisji wyborczej wciąż bowiem liczą oddane przez mieszkańców Pogodna głosy. Wszystko wygląda na to, że będą pracować do późnej nocy. Leszek Wójcik •23:06 Pierwsze komisje obwodowe w Szczecinie pojawiły się już po zakończeniu prac. Jako pierwsza pojawiła się komisja nr 194. Rozpoczęło się liczenie głosów Andrzej Szkocki Andrzej Szkocki •23:02 - Będą przyjeżdżać gminne komisje wyborcze z powiatów spoza Szczecina z protokołami po zakończeniu głosowania. Czekamy, na razie żadna komisja nie przyjechała - mówił przed godz. 23 Waldemar Gorzycki, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. •22:40 - Wydaje się, że pobiliśmy rekord frekwencji – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Zgodnie z badaniem exit poll, opartym na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego, frekwencja ogółem wyniosła 72,9 proc. Według sondażowych wyników w województwie zachodniopomorskim frekwencja wyniosła 68,3 proc.

•22:20 Wybory wyborami, ale nie zapominajmy że 15 października to też dzień walki z rakiem piersi. Stąd podświetlona na różowa Filharmonia w Szczeicnie. Mariusz Parkitny •21:50 Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 wyniosła 72,9 proc. procent – wynika z szacunków pracowni Ipsos, która przeprowadziła badanie exit poll. •21:30

Relacje ze sztabów wyborczych w Szczecinie

•21:00 Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie zachodniopomorskim

KO: 43.1%,

PiS: 29.9% ,

Trzecia Droga: 11.7%

Lewica: 7.8% ,

Konfederacja: 4.6% ,

Bezpartyjni Samorządowcy 2.2%: •21:00 Wyniki badania exit poll po wyborach parlamentarnych i referendum: PiS: 36,8%, KO 31,6% ,Trzecia Droga: 13%, Lewica: 8,6 % ,Konfederacja: 6,2%, Bezpartyjni Samorządowcy: 2,4%

•19:30

Zwycięstwo!

Odpocznijmy chwilę od polityki. Koszykarze Kinga Szczecin jak na mistrzów Polski przystało, pokonali we Wrocławiu wicemistrzów zespół Śląska 83:60 w meczu Orlen Basket Ligi Maciej Kulczyński PAP •18:46 PKW została zapytana o długie kolejki do lokali wyborczych i co będzie ze stojącymi w nich wyborcami o godz. 21. - Takie sytuacje zachodziły już w przeszłości. Wówczas PKW uznawała, że te osoby, które stawią się do kolejki do 21 mają prawo oddać głos - tłumaczy Sylwester Marciniak. •18:38 Jak informuje PKW, frekwencja na godz. 17 w województwie zachodniopomorskim wyniosła 57,45 proc. W Szczecinie 62,24 proc. Cztery lata temu było to 44 proc. •18:32 Frekwencja na godz. 17 wynosi 57,54 proc. - przekazuje szef PKW Sylwester Marciniak.

Dla porównania cztery lata temu w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wynosiła 45,94 proc. •17:44 - Aplikacja mObywatel działa, jest rekordowa liczba wejść. Nie było chwili, aby nie można było się legitymować w obwodowej komisji wyborczej za pomocą mObywatela, ale przez obciążenie są momenty, że dokumenty wyświetlają się tylko w trybie offline - tłumaczy PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. •16:20 W Szczecinie nadal trzeba odczekać w kolejce, aby oddać głos w wyborach. Andrzej Szkocki •16:10 – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda.

•15:20

Głosują politycy

Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki oddał głos w Szczecinie. Andrzej Szkocki

•15:00 Zajrzyjmy jeszcze do Stargardu, gdzie według Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 12 oddało głos 23,91 % uprwnionych do głosowania. A w jakich komisjach frekwencja była najwyższa? •14:35 Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w Szczecinie frekwencja o godzinie 12 wynosiła 25,03 %. Są jednak komisje, gdzie była zdecydowanie wyższa. Oto pięć z nich •14:10 Według danych PKW najwyższa frekwencja w województwie zachodniopomorskim jest w Świnoujściu. Tam też znajduje się komisja w której oddali już głosy wszyscy uprawnieni do głosowania, czyli frekwencja wyniosła 100 %. Poniżej 5 świnoujskich komisji z najwyższą frekwencją •13:50 Na godz. 12 najwyższą frekwencję w województwie zachodniopomorskim odnotowano w Świnoujściu 28,16 proc. Najniższa w powiecie myśliborskim 18,71 proc. PKW •13:45 Według danych PKW frekwencja na godz. 12 w województwie zachodniopomorskim wynosi 22,99%. W samym Szczecinie 25,03 proc. 4 lata temu było to 18,57 proc. PKW •13:43

Uwaga wyborcy!

Przy dużym obciążeniu aplikacji mObywatel, istnieje możliwość okazania dokumentu offline - informuje Centralny Ośrodek Informatyki

•13:36 - PKW na podstawie danych otrzymanych od 29 tys. komisji obwodowych informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 12 frekwencja wyniosła 22,59 proc. uprawnionych do głosowania - powiedział na konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak.

Jak dodał, w wyborach w 2019 roku frekwencja na godz. 12 wyniosła 18 proc. •13:10 Coraz większe kolejki ustawiają się przed lokalami wyborczymi w Szczecinie. W niektórych trzeba odstać nawet kilka minut, by wziąć udział w głosowaniu. •13:06

Głosują politycy

Głos oddała kandydatka do Senatu Agnieszka Kurzawa. Andrzej Szkocki •12:55

Oświadczenie PKW

"Należy wskazać komisjom, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać" - napisała w specjalnym oświadczeniu Państwowa Komisja Wyborcza w odpowiedzi na sygnały skarżących się wyborców na fakt, że są pytani o to czy chcą wszystkie karty. •12:50

Mistrzowie zagłosowali

Obywatelski obowiązek spełniony napisali na platformie X koszykarze Kinga Szczecin. Mistrzowie Polski głosowali we Wrocławiu, bo tam zagrają dziś o 17.30 z wicemistrzami ze Śląska Wrocław.

•12:40

Głosują politycy

Halina Szymańska, kandydatka do Senatu RP oddała głos w rodzinnym Łobzie. •10:50

Na Pomorzu Zachodnim bez zakłóceń

- Wszystkie obwodowe komisje wyborcze w województwie zachodniopomorskim rozpoczęły pracę bez zakłóceń – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Czapiewski, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie. •10:15 - Frekwencja będzie przekazywana przez obwodowe komisje wyborcze na godz. 12 i na godz. 17. Żadnych danych na godz. 10 nie posiadamy - dodał szef PKW. •10:00 - Jak na razie wybory przebiegają spokojnie. Głosowanie odbywa się bez incydentów - powiedział podczas pierwszej konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak.

•9:55 W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. •9:00 Zgodnie z planem, czyli punktualnie o godz. 7 rano rozpoczęła pracę Obwodowa Komisja Wyborcza nr 146 w Szczecinie - działa w siedzibie wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza. Jak się dowiedzieliśmy, nie było żadnych zakłóceń - choć na otwarcie Komisji czekało już kilka osób. Kiedy tam dotarliśmy, o godz. 8, głosowało 5 osób. Na razie więc nie ma kolejki. - Dlaczego tak rano, zdecydowała się pani wziąć udział w wyborach? - pytamy kobietę idącą do lokalu wyborczego. - Jestem pielęgniarką. Właśnie skończyłam nocny dyżur. Dlatego teraz zagłosuję i do spania.

- Ja nie muszę nastawiać budzika, by wcześnie wstać, zawsze tak się budzę - mówi nam mężczyzna, który jako jeden z pierwszych zjawił się w lokalu wyborczym. - Przyszedłem wcześniej, bo chcę dziś pójść na długi spacer po lesie. Nie wiem, kiedy wrócę więc pomyślałem, że na wszelki wypadek zagłosuję rano. •8:20 Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

•7:50 W wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym utworzono 31 497 obwodów głosowania, z czego 29 292 to stałe obwody głosowania, 1781 to odrębne obwody głosowania, ponadto zostało utworzonych 417 obwodów za granicą, ale ostatecznie jest ich 416 - ze względu na zlikwidowanie obwodu w Izraelu. Uprawnionych do głosowania jest 29 mln 91 tys. 533 osób, z tego 12 792 to liczba wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób to liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika.

•7:35 Przed udaniem się na wybory każdy może sprawdzić, gdzie znajduje się jego lokal wyborczy m.in. na w wyszukiwarce na stronie wybory.gov.pl Wystarczy wpisać swój adres.

W lokalu wyborczym trzeba będzie okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa, może to też być dokument, który utracił ważności lub dokument w aplikacji mObywatel). Wyborca otrzyma trzy karty: do głosowania na kandydatów do Sejmu, Senatu oraz do głosowania w referendum. •7:05 Podczas wyborów parlamentarnych 2023 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Głosowanie odbywa się poprzez wstawienie na karcie do głosowania krzyżyka przy wybranym nazwisku. Wybory parlamentarne do Sejmu odbywają się w 41 okręgach wyborczych. Z każdego z nich wybranych będzie od 7 do 20 posłów, zależnie od liczby mieszkańców na danym obszarze. W okręgu 41 (część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście) wybierzemy 12 posłów.

Aby głos był ważny, na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy jednym nazwisku. W referendum, przy każdym pytaniu należy zaznaczyć, stawiając znak X, jedną odpowiedź: TAK lub NIE.

•7:00 W całej Polsce zostały otwarte wszystkie lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21.