Trwają wybory parlamentarne i referendum. Szczecinianie decydują [ZDJĘCIA]

W Okręgowej Komisji Wyborczej nr 150 przy ul. Ignacego Krasickiego mieszczącej się w siedzibie Rady Osiedla Pogodno, wybory od samego rana przebiegają bardzo sprawnie. Jak się dowiedzieliśmy, do południa nie było żadnych ekscesów, zakłóceń porządku czy sytuacji mających wpływ na przebieg wyborów - nie doszło m.in. do niszczenia dokumentów wyborczych ani do ich bezprawnego wynoszenia na zewnątrz. Frekwencja jest dość duża. O godz. 13 kolejka przekraczała 50 osób.

- Ale sprawnie idzie - uspokaja oczekujących pan Romuald, który już wrzucił swój głos do urny.