"Weekend w Szczecinie". Sprawdź najciekawsze wydarzenia kulturalne

„Dzikie łabędzie”, luźna adaptacja baśni Andersena, to magiczna, zabawna i pełna niezwykłych światów propozycja dla najmłodszych – o wytrwałości `w dążeniu do celu, miłości, odwadze i o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i nie podlega żadnym schematom. Także o tym, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne i nie należy się ich wstydzić, ani ich ukrywać. 23 lutego, godz. 10.00

Najmłodsi widzowie mogą badać wybrany element scenografii, swoich opiekunów, innych widzów lub podążać za działaniem aktorek, które będą delikatnie i spokojnie angażować ich uwagę. Pamiętając, że naturalną potrzebą małych dzieci jest bliskość, wspieramy rodziny w uważnym i spokojnym byciu razem. Staramy się, by stale towarzyszący dzieciom dorośli, odbierając spektakl wspólnie, a dzięki temu podobnie do swoich pociech, mogli przez chwilę odpocząć. 24 lutego, godz. 15.00, 16.00

Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca do 6 lat na podstawie materiału literackiego Marty Guśniowskiej. W lesie jakich wiele, mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię i oddanych przyjaciół. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń, kłopoty. Misiaczek – nieznana historia. 24 i 25 lutego, godz. 9:30

Spektakl jest swoistym rewersem „stand-upowej” rzeczywistości, z którą wszyscy na co dzień się zmagamy - ironicznym, pełnym czarnego humoru komentarzem do spraw codziennych, lokalnych, globalnych i ostatecznych. Jest próbą diagnozy i mierzeniem się z nieuchronnością. Jest też okrutną w swojej radykalności, a jednocześnie pełną czułości przypowieścią o losie i o przypadku, o lęku i samotności. 24 lutego, godz. 19.00, 25 lutego, godz. 18.00

Koń zagra w winyle.fm

W najbliższy piątek zagra w Szczecinie grupa wyjątkowych muzyków. Wyjątkowa jest nazwa, instrumentarium i repertuar. Wyjątkowe są również entuzjastyczne recenzje ich twórczości. Zespół tworzą bardzo doświadczeni muzycy, ale z projektem Koń przyjeżdżają do Szczecina po raz pierwszy. Artyści to postacie bardzo dobrze znane na polskiej scenie, niektóre formacje w skład których wchodzili mają status wręcz kultowy ( np. Something Like Elvis czy Jazzband Młynarski Masecki). Niewątpliwą brzmieniową i wizualną atrakcją zespołu jest saksofon basowy, instrument o pięknej barwie dźwięku i imponującym wyglądzie.

23 lutego, godz. 20.00, winyle.fm, Jagiellońska 86, Szczecin.

Cool Mozart

DK 13 Muz zaprasza na jednoaktową opowieść dla dzieci o życiu i twórczości Mozarta przepełnioną ariami i duetami z jego największych dzieł operowych. To interaktywne spotkanie będzie również okazją do zadania nurtujących pytań i obalenia mitów dotyczących śpiewu klasycznego. Będzie również można… spróbować swoich sił w pojedynku na głosy z solistami.

24 lutego, godz. 13:00, 13 Muz.