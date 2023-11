"Weekend w Szczecinie". Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych weekendu w Szczecinie

To weekend bogaty w wydarzenia filmowe i teatralne. Nie zabraknie również ciekawych koncertów.

"Edukacja seksualna" Teatr Współczesny w Szczecinie Trudno jest robić coś po raz pierwszy. Zwłaszcza gdy brakuje drogowskazów. Pierwsze kroki, pierwsza jazda na rowerze, pierwszy seks. Często czujemy się w tym lekko zagubieni. Nasze wczesne doświadczenia seksualności są różne. Bywają trudne, śmieszne, nieporadne. W tym spektaklu chcemy o nich opowiedzieć. 17, 18, 19 listopada, godz. 19.00 "Aleja Zasłużonych" Teatr Polski w Szczecinie Co zrobić, by zagwarantować sobie pogrzeb na koszt państwa w Alei Zasłużonych? To pytanie staje się centralnym tematem spektaklu w reżyserii Krzysztofa Materny. To opowieść o małżeństwie, które dochodzi do wniosku, że może być problem z ich pochówkiem. Dlaczego? Nie posiadają bowiem pieniędzy na to, by opłacić własny pogrzeb. Ale - z racji, że ona jest poetką, zasłużoną dla literatury, nagradzaną i docenianą - stwierdzają, iż muszą załatwić sobie grób i pogrzeb za darmo od państwa. W Alei Zasłużonych.

19 listopada, godz. 16 "Cabaret” Teatr Polski w Szczecinie Musical, autorstwa Johna Kandera i Freda Ebba o tym samym tytule, po raz pierwszy wystawiono na deskach nowojorskiego Broadwayu w 1966 roku. Widowisko oparto na książce Christophera Isherwooda pt. „The Berlin Stories” oraz sztuce Johna Van Drutena – „I am Camera”. Z musicalu pochodzą tak znane utwory, jak „Mein Herr”, „Maybe This Time” czy „Money Money”.

Akcja opowieści rozgrywa się w Berlinie lat trzydziestych ubiegłego wieku. W mieście, z jednej strony – gwiazd kina, filmu i rewii oraz „gorączki jazzu” i mody na taniec, a z drugiej – rodzącego się faszyzmu. 17, 19 listopada, godz. 19.00, 18 listopada, godz. 15.00, 19.00

„Wojownik” spektakl Teatru Pieśń Kozła - Teatr Polski w Szczecinie „Wojownik” to napisany przez Alicję Bral dramat zainspirowany oryginalnym tekstem Eurypidesa „Trojanki” oraz adaptacją dokonaną przez Jean Paul Sartre'a. „Trojanki” są tragedią ukazującą losy czterech kobiet królewskiego rodu zwyciężonej Troi. Tragedia zaczyna się chwilę po rzezi dokonanej przez Greków na mieszkańcach. Królowa Hekabe, Kasandra jej córka, Andromacha, żona Hektora oraz Helena, o którą wojna trwała dziesięć lat, zostają uwięzione i będą jako łup wojenny podzielone pomiędzy zwycięskich wodzów. Hekabe ma służyć Odyseuszowi, ale rzuci się w ogień nim wejdzie na statek zdradzieckiego wodza. Kasandra trafi jako branka do domu Agamemnona, gdzie po kilku latach zostanie bestialsko zamordowana. Andromache zostanie przyznana synowi Achillesa i jej los pozostanie długo nieznany. Wróci w tytułowej tragedii Racine'a. Helena powróci do domu Menelaosa, który... wybaczy jej zdradę. Podobno była córką samego Zeusa i słynęła z urody pomiędzy kobietami swojej epoki.

19 listopada, godz. 16.00 i 19.00 "Madama Butterfly" Opera na Zamku w Szczecinie W weekend na scenę Opery na Zamku w Szczecinie wraca zachwycająca opera Giacoma Pucciniego „Madama Butterfly” w reżyserii Pii Partum pod batutą Vladimira Kiradjieva, jedna z najsłynniejszych oper świata. 18 listopada, godz. 19.00, 19 listopada, godz. 18.00 "Teatr niewidzialnych dzieci" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Historia, w której młodzi pasjonaci aktorstwa zakładają swoją trupę i przygotowują spektakl jest też hołdem złożonym teatrowi samemu w sobie, dowodem na to, jak ważnym może stać się on kanałem rozwoju emocjonalnego człowieka, budowania jego empatii, umiejętności patrzenia na świat z różnych perspektyw oraz odwagi w wyrażaniu własnego światopoglądu.

18 listopada, godz. 17.00, 19 listopada, godz. 11.00 "Humor w poezji" Teatr Kameralny w Szczecinie Od dawna wiadomo, że śmiech to zdrowie, jego siła terapeutyczna jest nie do przecenienia. Zapraszamy na sesję terapeutyczną godzinę dwadzieścia minut i nie na kozetce, a na krześle, a kto chce może pokładać się ze śmiechu, a nawet położyć.

17 listopada, godz. 19:00, 19 listopada, godz. 16:00 "Paleczny gra CHOPINA" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie W wykonaniu Piotra Palecznego zabrzmi Chopin, a dokładniej: jego Koncert fortepianowy e-moll op. 11, jeden z najsłynniejszych utworów naszego największego kompozytora. Będzie Symfonia nr 80 d-moll Hob. I:80 wielkiego Józefa Haydna – bodaj najbardziej płodnego, obok Bacha, kompozytora w historii oraz Suita z opery Kawaler z różą (Der Rosenkavalier) – jedno z najsłynniejszych dzieł Richarda Straussa. 17 listopada, godz. 19:00 Jacaszek/Wesołowski - premiera płyty i koncert Michał Jacaszek i Stefan Wesołowski prezentują swoje najnowsze dzieło - płytę 'Eirḗnē' łączącą elektronikę z muzyką orkiestrową. Album będzie dostępny w sprzedaży i serwisach streamingowych już od 18 listopada 2023. Także tego dnia artyści wystąpią na żywo w Filharmonii w Szczecinie, gdzie premierowo zaprezentują cały materiał.

"Grzech obowiązkowy" w DK 13 Muz Spektakl „Teatru DWDW”, czyli „Don’t worry, don’t worry” („Nie martw się, nie martw”). „Teatr DWDW” w sztuce „Grzech obowiązkowy” Georgesa Dariena, to francuski teatr sprzeciwu społecznego - czasem to, co bliskie, wymaga ogromnego poświecenia by to osiągnąć. 17 listopada, godz. 19.00, 13 Muz. Jazz Generator - Joachim Mencel Joachim Mencel – pianista, kompozytor, producent muzyczny, prekursor wykonywania współczesnego jazzu na lirze korbowej, dr hab. profesor Akademii Muzycznej im.Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nazywany „romantykiem polskiej pianistyki jazzowej”. W Szczecinie wystąpi z polsko-duńskim TBF Quartet. Muzycy wykonają autorskie kompozycje z pogranicza współczesnego jazzu z nutą muzyki folkowej i polskiej muzyki tradycyjnej. To również wyjątkowa okazja by usłyszeć brzmienie liry korbowej - szczególnie w muzyce improwizowanej.

17 listopada, godz. 20.00, Klub Jazzment. 44. Pomorskie Spotkania z Diaporamą Pomorskie Spotkania z Diaporamą to organizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie już po raz 44. konkurs, na który rokrocznie napływają prace z całego świata. Jedyna międzynarodowa impreza tego typu w Polsce, od kilkudziesięciu lat objęta patronatami Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) oraz Fotoklubu RP. 17-19 listopada 2023 r., Sala Kina Zamek. Willa Francja - Anaïs Gaudemard W piątek (17 listopada 2023 roku, godz. 17:00 i 20:00), w Willi Lentza dwukrotnie wystąpi Anaïs Gaudemard – francuska instrumentalistka zaliczana do grona najlepszych współczesnych harfistek świata. Absolwentka Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon jak i Haute École de Musique de Lausanne (tytuł Master of Arts z najwyższym wyróżnieniem) była laureatką Fondation d'Entreprise Banque Populaire.

V Międzynarodowy Festiwal Animowanych Dokumentów RISING OF LUSITANIA V Międzynarodowy Festiwal Animowanych Dokumentów RISING OF LUSITANIA (www.animadoc.pl) zacumuje tym razem w Szczecinie, a konkretnie w KINIE INKU, czyli Inkubatorze Sektorów Kreatywnych (al. Wojska Polskiego 90). RISING OF LUSITANIA to od pięciu lat jedyne takie spotkanie z animowanym dokumentem - wyjątkowym gatunkiem łączącym nieograniczone możliwości animacji filmowej z dokumentalną dociekliwością. Na piąty rejs Lusitanii zostało zgłoszonych 645 filmów z 79 krajów. 17-19 listopada, INKU. Winyle Tour w DK Krzemień w najbliższy piątek (17.11) na scenie DK "Krzemień" wystąpią legendarni artyści – Kobranocka, Sztywny Pal Azji i Róże Europy. Koncerty Winyle Tour to doskonała okazja, by wspólnie z innymi fanami muzyki odbyć sentymentalną podróż. Tych kapel nikomu nie trzeba przedstawiać, a ich hity śpiewane są do dziś.

Finisaż "Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku..." Muzeum Narodowe w Szczecinie (przy Wałach Chrobrego 3) zaprasza w godz. 17.00 – 20.00 na finisaż, cieszącej się wielkim uznaniem publiczności, czasowej wystawy „Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka”. Pożegnanie wystawy będzie mieć charakter swoistego festiwalu atrakcji i radości.

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej