Walentynkowe imprezy, czyli jak spędzić to święto kulturalnie w Szczecinie

Walentynkowy wieczór można spędzić nie tylko w restauracji czy kameralnie w zaciszu domowym, ale także na koncercie czy spektaklu. Sprawdziliśmy, co przygotowały instytucje kulturalne.

Walentynkowy musical w Operze na Zamku Opera na Zamku zaprasza na musicalowe walentynki, czyli spektakl "My Fair Lady" Alana Jaya Lernera i Fredericka Loewe’a w reżyserii Jakuba Szydłowskiego, pod kierownictwem muzycznym i batutą Jerzego Wołosiuka. To musical, który jest klasyką gatunku, z nieprawdopodobnie wciągającą muzyką, dramaturgicznie trzymający w napięciu. Dramat George’a Bernarda Shawa w musicalowej wersji wrócił do Opery Na Zamku w Szczecinie po 20 latach przerwy.

14 lutego, środa, godz. 19.00. Wieczór Walentynkowy w Teatrze Kameralnym Michał Janicki zaprasza na spektakl walentynkowy, czyli „sesję terapeutyczną” – do serca przez śmiech. Od dawna wiadomo, że śmiech to zdrowie. Jego siła terapeutyczna jest nie do przecenienia.

14 lutego, godz. 17.30, Teatr Kameralny. Walentynkowy seans filmowy - "Love Story" "Love Story" to jeden z najbardziej romantycznych filmów wszech czasów, od dnia premiery cieszący się fenomenalną popularnością. Ta poruszająca serca milionów widzów opowieść o miłości silniejszej od śmierci - największy kasowy sukces wytwórni Paramount - otrzymała siedem nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej (między innymi za najlepszy film) i zdobyła jedną z nich za wspaniałą muzykę Francisa Lai. Już w trakcie realizacji "Love Story" jej twórcy wiedzieli, że mają do czynienia z czymś wyjątkowym.

14 lutego, godz. 17.30, DK Krzemień.

Do zakochania jeden krok - warsztaty z coach Małgorzatą Krawczak Jak pokochać siebie? Najpierw zacząć odpoznania siebie i następnie poznać i porozmawiać potrzeby Jej, czyli energii żeńskiej i Jego, czyli energii męskiej i pozwolić, by zakochali się w sobie. A do tego zakochania to naprawdę jeden krok – krok w stronę siebie. A miłość do siebie to równowaga energetyczna Yin-Yang.

14 lutego, godz. 18.00, Stara Rzeźnia.

Love Magic Show - Walentynki Love Magic Show - nowe Iluzje - to połączenie magii oraz widowiskowych efektów specjalnych. Godzinny spektakl magiczny iluzjonisty One gwarantuje rozrywkę na najwyższym, światowym poziomie. Love Magic Show to idealny pomysł na walentynkowy wieczór. Spektakularne iluzje, jak lewitacje, tworzenie zamieci śnieżnej wprowadzą Was w magiczny klimat tego dnia. Starannie wyreżyserowane show trzyma w napięciu od samego początku, aż do końca.

14 lutego, godz. 19.00, DK 13 Muz.

Filmowy PrzecLOVE - „Priscilla” W ramach święta zakochanych w przestrzeni kinowej GOKSiR odbędzie się premierowy seans amerykańskiego dramatu romantycznego „Priscilla”. Jego producentem, reżyserem oraz scenarzystą w jednej osobie jest nie kto inny, jak Sofia Coppola - znana z takich tytułów, jak „Na Pokuszenie”, „Między Słowami”, „Maria Antonina” czy „Przekleństwa Niewinności”.

14 lutego, godz. 19.00, GOSiR Przecław. Valentine’s Musical Show!- Eva Sand & Alex Marek Artyści wykonają piosenki z najlepszych musicali takich jak „Nine”, „Burleska”, „Cabaret” i „Mamma Mia”. Nie zabraknie również największych przebojów z gatunku polskiej piosenki aktorskiej wykonawców takich jak: Kalina Jędrusik, Irena Kwiatkowska, Eugeniusz Bodo.

14 lutego, godz. 20.00, Jazzment Klub.

