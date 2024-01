Vienna Morphing Orchestra na gościnnych występach w Szczecinie

Program koncertu Strauss Gala w wykonaniu Vienna Morphing Orchestra zapowiada się rewelacyjnie. Już w lutym zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce, który dorównuje wspaniałością i majestatem najsłynniejszemu wiedeńskiemu Koncertowi Noworocznemu. Koncert to niezapomniane przeżycie, które ożywia dzieła legendarnego Johanna Straussa, „Króla Walca” i innych wiedeńskich kompozytorów.

Vienna Morphing Orchestra łączy w sobie to, co najlepsze w muzyce klasycznej i wirtuozowskich wykonaniach. Orkiestra zainspirowana światowej sławy Wiedeńskim Koncertem Noworocznym oferuje wspaniały repertuar obejmujący dzieła Johanna Straussa i innych legendarnych kompozytorów. Partie sopranu zaśpiewa Anara Khassenova.

Podczas koncertu usłyszymy:

1. Johann Strauss - Die Fledermaus Overture

2. Johann Strauss - Tritsch - Tratsch - Polka Op. 214

3. Franz Lehar, Vilija Arie

4. Johann Strauss - Tik - Tak, Polka Op. 365

5. Johann Strauss II, Emperor Waltz op. 437

6. Franz Lehar, Einer wird kommen ("Der Zarewitsch")

7. Hans C. Lumbye - Champagnergalopp

***

8. Jahann Strauss - Einzugsmarsch aus der Ziegeunerbaron

9. Johann Strauss, Tales from Vienna Woods

10. Johann Strauss - Dolci Pianti

11. Johann Strauss - Annen -Polka

12. Emerich Kalman - Arie aus der Operette Csardasfürstin

13. Johann Strauss Unter Donner und Blitz Op. 324

14. Johann Strauss II, The Blue Danube op. 314

Bilety w cenie od 169 zł do nabycia na bilety.fm | ebilet.pl | kupbilecik.pl