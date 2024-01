Chór Politechniki Morskiej wystąpił z Beatą Kozidrak w filharmonii

Publiczność, która wypełniła po brzegi Filharmonię w Szczecinie, miała okazję wysłuchania ballad o miłości, które przez lata pojawiły się w szerokiej dyskografii zespołu oraz solowej kariery wokalistki. Emocjonalne wydarzenie było czymś więcej niż tylko widowiskiem dla słuchaczy - występ zespołu w poszerzonym składzie o chór oraz trio smyczkowe stworzył atmosferę niepowtarzalnej magii i uruchomił w słuchaczach lawinę wspomnień.

Najbardziej porywającym momentem wieczoru okazał się finał koncertu, podczas którego pojawił się Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, który zebrał duży aplauz już samym pojawieniem się na scenie. Artyści wspólnie wykonali takie szlagiery z repertuaru zespołu, jak "Biała Armia" czy "Rzeka Marzeń" w aranżacji Przemysława Skuza.

- To zawsze ogromna przyjemność móc wystąpić na scenie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tym większe to wyróżnienie, gdy do wspólnego przedsięwzięcia jesteśmy zaproszeni przez muzyczną legendę. Reakcja publiczności również była niesamowita i onieśmielająca - niezwykle nas cieszy, że mogliśmy dodać kolorytu niedzielnemu występowi - podsumowuje dyrygentka Sylwia Fabiańczyk-Makuch.