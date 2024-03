Chór Politechniki Morskiej nagrywał muzykę do włoskiego filmu ze Zbigniewem Preisnerem

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, wziął udział w niezwykłym projekcie, do którego został zaproszony przez samego Zbigniewa Preisnera. Chór PM udał się do słynnego studio Polskiego Radia Katowice, aby nagrać muzykę do włoskiego filmu „Central Europe”, który niebawem będzie miał swoją premierę. Sesję nagraniową poprowadziła Sylwia Fabiańczyk-Makuch w obecności kompozytora i reżysera Giancula Minucci. Producenci planują zgłosić film na festiwal w Cannes.

– Odległość ze Szczecina do Katowic – chyba największa z możliwych – stała się sprawą drugorzędną, kiedy w grę wchodzi współpraca z tak wybitnym twórcą. Sam kompozytor zaangażowany był w znalezienie miejsca, które spełniałoby wszelkie wymogi tego typu nagrań, a znalezienie go w dość krótkim terminie było nie lada wyzwaniem. Pokazuje to, że zależało mu na współpracy z nami, co dla mnie i całego zespołu jest ogromną nobilitacją. To najlepiej świadczy o tym, że systematyczna, odpowiedzialna praca, a przede wszystkim przeogromna pasja i chęć ciągłego rozwoju przynosi wspaniałe efekty - mówi Sylwia Fabiańczyk-Makuch.