Symfoniczne, kameralne i jazzowe koncerty w filharmonii w lutym

12 lutego do Filharmonii zawita Aga Zaryan. Wokalistka zaprezentuje utwory ulubionych polskich jazzowych kompozytorów, ale również po piosenki z jazzem zupełnie niezwiązane, które są dla niej ważne ze względów osobistych. Zaśpiewa zupełnie nowe interpretacje m.in. "Kocham Cię, kochanie moje" zespołu Maanam, "La valse du mal" Kaliny Jędrusik, czy "Nim wstanie dzień Krzysztofa Komedy".

16 lutego będzie wieczorem, podczas którego z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej zaprezentują się dwie znakomite muzyczki – skrzypaczka Maria Sosnowska oraz jej siostra, wiolonczelistka Zuzanna Sosnowska. Pierwszą z nich usłyszeć będzie można w znakomitym Koncercie skrzypcowym Zbigniewa Bagińskiego, drugą zaś w Koncercie wiolonczelowym nr 1 Grażyny Bacewicz.

Ostatni piątek lutego to muzyka symfoniczna inspirowana górami. Podczas koncertu 23 lutego zabrzmi Koncert skrzypcowy Góralski Jana Maklakiewicza inspirowany tradycyjnymi melodiami górali z Podhala oraz monumentalne dzieło symfoniczne – Symfonię alpejską op. 64 Richarda Straussa. Będzie to zaprawdę widowiskowe wykonanie, bo w skład masywnego zespołu orkiestrowego, którego wymaga ten niezwykły utwór, wchodzi m.in. maszyna wiatrowa, dwa zestawy kotłów i dziesięć do dwudziestu waltorni (niektóre poza sceną).

25 lutego będzie jedna z najbardziej wybuchowych mieszanek w tym sezonie, a na scenie obok orkiestry zagoszczą Miłosz Wośko, Marcin Masecki, Paweł Tomaszewski oraz kwartet smyczkowy Atom String Quartet.