Tłok chętnych do projektowania nowego mostu przez Odrę w Szczecinie

To oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym. Nowe połączenie będzie prowadzić z ulicy Heyki poprzez Wyspę Zieloną na nowy most przez Odrę oraz ulicę Zapadłą do skrzyżowania z ulicą Kolumba. Przetarg obejmuje także przebudowę fragmentu ul. Heyki do mostu nad Kanałem Zielonym oraz nowej drogi do skrzyżowania z ul. Kolumba. W planach jest też kładka pieszo-rowerowa przez wyspę Przymoście z przystanią wioślarską, na wysokości dworca kolejowego.

Najtańszą ofertę złożyła spółka Multiconsult Polska z Warszawy, opiewa na 2 988 900 zł. Natomiast najdroższą złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy, także z Warszawy. Spółka wyceniła swoje usługi na 8 849 676,80 zł. Wszystkie oferty mieszczą się w szacunkach zamawiającego, czyli Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Miasto przeznaczyło na realizację zadania 10 mln złotych.