Szczecińska Kolej Metropolitalna: po rozbiórce toru na placu budowy zapadła cisza. Co dalej?

Pomnik rogatego bóstwa? Projekt w SBO odrzucony. Autorzy nie poddają się

"Budowa na planie pentagramu ☆ i cyfr 666 instalacji artystycznej rogatego bóstwa Baphometa lub jak kto woli Szatana, znanego z wielu rzeźb i malowideł umieszczonych w kościołach" - autorzy tego projektu walczą o to, by znalazł się on w gronie tych pomysłów, na które będzie można...