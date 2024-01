Szansa na rewitalizację i ożywienie całej Łasztowni. To ma być wizytówka Szczecina [ZDJĘCIA]

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia powstała w 2015 roku. Budynek dawnej rzeźni miejskiej został zrewitalizowany i stał się bodźcem do rozwoju tej części Szczecina. Dzisiaj Łasztownia ma piękny bulwar, mnóstwo atrakcji i jest jednym z najczęściej uczęszczanych miejsc spacerowych w mieście.

- Tak może wyglądać także część innych budynków, jeżeli teren zostanie skomunalizowany i znajdzie inwestorów - mówiła Laura Hołowacz.

Prezydent Piotr Krzystek podkreślał, że potencjał budynków kompleksu dawnej rzeźni miejskiej jest ogromny.

- To miejsce bardzo zdegradowane, które potrzebuje inwestorów, którzy zapałają do niego miłością. To jest możliwe, ale potrzeba czasu, odpowiedniego zaplecza właścicielskiego i będziemy mieć piękne miejsce – dodaje prezeska Grupy CSL i założycielka Starej Rzeźni w Szczecinie.