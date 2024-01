Miasto przejęło Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie. Wkrótce zabiera się za ich remont [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE, FILM]

Od 2017 roku trwał spór o Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie przy szczecińskich Wałach Chrobrego. Ten spór odbywał się między Gminą Szczecin a PŻM. A właściwie pomiędzy Polsteam Żegluga Szczecińska, którego właścicielem jest państwowy PŻM i który ma 51 procent udziałów w nabrzeżach, a drugim udziałowcem z 49 proc. udziałem - miejską spółką Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia, która w 100 proc. należy do Miasta Szczecin.

- Dopłynęliśmy do brzegu który się nazywa zgoda – mówi Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Szkoda, że musieliśmy na to czekać tak długo, bo już dawno Bulwar Chrobrego mógłby służyć mieszkańcom. Zrobimy wszystko, aby najbardziej reprezentacyjne miejsce było piękne i dostępne dla mieszkańców i turystów. Ta kadencja będzie opierała się na współpracy i przywracaniu mieszkańcom tego, co im się należy. Po drugiej stronie jest wiele pięknych budynków, które mamy w planach zrewitalizować i udostępnić szczecinianom.