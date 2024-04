Kampania spokojna, choć pełna złośliwości i SMS-ów

- Przez 6 tygodni wysyłaliśmy do mieszkańców SMS-y „Szkoła, mieszkanie, szpital”. Przedstawiliśmy naszą koncepcję szkolnictwa na wysokim poziomie, szkół, do których uczniowie dojeżdżają za darmo, szkół, w których uczniowie mają bezpłatny posiłek i szkół świeckich. Proponujemy tanie budownictwo na wynajem, szpital, który jest dostępny i wysokospecjalistyczny - przekonywał Dawid Krystek, szef szczecińskiej Lewicy i wicewojewoda zachodniopomorski.

Złośliwości ciąg dalszy. Zbigniew Bogucki, kandydat PiS na prezydenta Szczecina, wspominał komedię Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana”, a konkretnie jeden z epizodów.

- Przychodzi mi na myśl taka scena, kiedy żona zapytana, kim z zawodu jest jej mąż, odpowiedziała: „mój mąż, z zawodu jest dyrektorem” i mam wrażenie, że dzisiaj mamy z zawodu marszałka i z zawodu prezydenta Szczecina, którzy przyspawali się do foteli, przyzwyczaili się do tych wygodnych miejsc, przyzwyczaiło się to otoczenie. Czy nie chcą się dospawać? Wiosna to jest dobry czas na przesadzanie i trzeba ich przesadzić z tych foteli do opozycji - uważa poseł Bogucki.