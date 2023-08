Skarga mieszkańca na torową rewolucję została odrzucona

- W wyniku bezmyślnego zlecania przedmiotu prac powstają zabetonowane, pozbawione zieleni i nieprzewiewne arterie komunikacyjne, drogi i torowiska zalane wyspami z betonu otoczone rzekami z asfaltu. Wielokrotnie pisała o tym wcześniej prasa i krytykowali to mieszkańcy - uważa autor skargi.

Chodzi o przebudowę torowisk w centrum Szczecina m.in. na placu Rodła, Bramie Portowej, ul. Wyszyńskiego, okolic pl. Żołnierza Polskiego. Jeden z mieszańców twierdzi, że poprzez tzw. betonozę stworzono warunki, które grożą wykolejaniem się tramwajów. Jako dowód podaje przypadki wykolejeń tramwajów do których doszło w ostatnim czasie.

- Ta skarga jest bardzo ogólna, brak w niej konkretów - mówi prezydent. - Z naszych danych wynika, że po remontach torowiska jest znacznie mniej wykolejeń tramwajowych niż przed remontami. Przykładem miejsca, gdzie dochodziła do wielu zdarzeń z udziałem tramwajów, jest pętla Pomorzany. Jestem przekonany, że po remoncie będzie tam mniej wydarzeń.

Mieszkaniec składający skargę twierdzi też, że na przestrzeniach narażonych na silne nasłonecznienie dochodzi do kumulacji ogromnych ilości energii cieplnej, której beton asfalt i szyny nie są w stanie wypromieniować i oddać do otoczenia. W konsekwencji nagrzewają się do blisko 100 stopni Celsjusza i w wyniku rozszerzalności cieplnej stali szyny ulegają wydłużeniu, a następnie wyboczeniu.

- Torowisko musi być stabilnie zrobione, więc siłą rzeczy stosuje się beton, stal i asfalt - mówi prezydent Przepiera. - Betonowanie stosujemy tam, gdzie jest nowa relacja skrętna na torach. Tak jest na ul. Wyszyńskiego czy Bramie Portowej. Tak jest też tam, gdzie są wspólne przystanki dla tramwajów i autobusów dla kilku linii.

Komisja podczas głosowania uznała skargę mieszkańca za bezzasadną.