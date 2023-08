Betonoza na torowiskach przyczyną wykolejeń tramwajów i omdleń na przystankach? Tak twierdzi mieszkaniec Szczecina

Chodzi o przebudowę torowisk w centrum Szczecina m.in. na placu Rodła, Bramie Portowej, ul. Wyszyńskiego, okolic pl. Żołnierza Polskiego. Jeden z mieszańców twierdzi, że poprzez tzw. betonozę stworzono warunki, które grożą wykolejaniem się tramwajów. Jako dowód podaje przypadki wykolejeń tramwajów do których doszło w ostatnim czasie.

Twierdzi, że na przestrzeniach narażonych na silne nasłonecznienie dochodzi do kumulacji ogromnych ilości energii cieplnej, której beton asfalt i szyny nie są w stanie wypromieniować i oddać do otoczenia.

- W konsekwencji nagrzewają się do blisko 100 stopni Celsjusza i w wyniku rozszerzalności cieplnej stali szyny ulegają wydłużeniu, a następnie wyboczeniu, gdyż nie mieszczą się w betonowych korytach, w których zostały umieszczone. Przy czym nie są konieczne nawet wysokie temperatury, bo wystarczy ledwie 24-27 stopni. Dużo istotniejszym czynnikiem jest brak cienia, brak zachmurzenia i bezustanne działanie promieni słonecznych na asfaltowe drogi, betonowe torowiska i metalowe powierzchnie szyn. Od maja do września słońce operuje pod mniejszym kątem, co tym bardziej wzmaga efekt szybkiej akumulacji energii cieplnej. Naraża to pasażerów na wypadki komunikacyjne z udziałem wykolejonych tramwajów - dodaje mieszkaniec.