Parasole na nowym przystanku przy placu Zwycięstwa w Szczecinie. Wiemy, co to za konstrukcje [ZDJĘCIA]

- To dodatkowe wiaty, które zamiast tradycyjnego zadaszenia wyposażone będą m.in. w maty rozchodnikowe - tłumaczą Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zielone dachy przystanków nie są nowością w Polsce. W Krakowie zaproponowano zielone dachy z rozchodnikiem przy budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST etap IV).

Kluczowe zadanie takiego zielonego dachu to obniżenie temperatury odczuwalnej dla stojącego pod wiatą pasażera. Badania pokazują, że taka różnica może wynieść nawet 9 stopni. To ogromna ulga dla pasażera, a równocześnie kolejna cegiełka do zmniejszania tzw. miejskich wysp ciepła.

Wykorzystana na takiej wiacie zieleń produkuje tlen, pochłania dwutlenek węgla i pyły. Pełni też funkcję estetyczną, co jest tym istotniejsze, że przy głównych ciągach komunikacyjnych zielonych przestrzeni często brakuje.