Autobus linii 75 będzie zabierał pasażerów z Bramy Portowej. Ale jeszcze nie teraz

- Nie każdy autobus linii 75 tamtędy jeździ. To czy kierowca wybiera trasę przez przystanek zależy m.in. od natężenia ruchu – tłumaczy. - Przy dużym natężeniu, niektórzy wybierają jazdę przez tory, aby uniknąć korku i dotrzymać rozkładu jazdy. Jednak dalej, za skrzyżowaniem, autobus musi zjechać z torowiska i włączyć się do ruchu ogólnego, co przy obecnej organizacji nie jest proste, bo kierowca ma ograniczoną widoczność i nie ma pierwszeństwa. To spore ryzyko i może skutkować kolizjami, dlatego to kierowca ocenia sytuację i podejmuje decyzję. Gdyby już teraz miał tam być przystanek, to musielibyśmy to ustandaryzować i wprowadzić dla każdego autobusu takie połączenie. Biorąc pod uwagę, że został nam zaledwie miesiąc, albo dwa do końca przebudowy skrzyżowania przy pl. Zwycięstwa, to ten manewr nie byłby racjonalny. Po przebudowie, PAT będzie poprowadzony dalej prosto i autobusy będą mogły bezpiecznie i bezkolizyjnie kontynuować jazdę, zatrzymując się na tym przystanku.