Autobus linii 75 przejeżdża przez przystanek na Bramie Portowej, ale drzwi dla pasażerów nie otwiera

- Ale na pytanie kiedy dokładnie to nastąpi, odpowiedź powinna znać spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie - dodał Reszczyński.

Poinformował też, że „będzie to możliwe, jak zakończona zostanie przebudowa pl. Zwycięstwa i ruch autobusów będzie wtedy można skierować na torowisko.”

- Obecnie nie ma takiej możliwości - twierdzi Kacper Reszczyński, specjalista ds. mediów, skarg i wniosków ZDiTM. - Nie zezwala na to organizacja ruchu.

Autobus linii 75 jedzie z Dworca Głównego na osiedle Zawadzkiego. Przejeżdża przez przystanek tramwajowy, na którym zatrzymują się tramwaje linii 7 i 8, ale akurat autobus, który też tamtędy przejeżdża, choć często się zatrzymuje, to nie wpuszcza do środka pasażerów.

Po tych urzędniczych odpowiedziach od razu przypomniały mi się kluczowe pierwsze sceny z filmu „Życie” (ze wspaniałą rolą Billego Nighy, filmu, który bije teraz rekordy popularności na platformie HBO Max), gdzie główna postać obrazu, pracownik brytyjskiego magistratu, każdą sprawę tzw. interesanta z lubością odkłada na półkę z niewidzialnym napisem „sprawy nie do załatwienia”.

W tym wypadku jest podobnie, a wręcz identycznie. Bo proszę mi uprzejmie wytłumaczyć, dlaczego autobus, który i tak przejeżdża przez przystanek tramwajowy (dowód na zdjęciu) i tak często się na tym przystanku zatrzymuje, nie może zwyczajnie otworzyć drzwi i wpuścić do środka pasażerów? Dlaczego nie może tego robić teraz, a dopiero kiedy wyremontowany zostanie plac Zwycięstwa, oddalony zresztą od tego przystanku jakieś 500 metrów? Co stoi na przeszkodzie? Dlaczego już teraz nie można pójść na rękę pasażerom, którzy czekają na przystanku na tramwaje linii 7 i 8, bo chcą jechać właśnie w tym samym kierunku co autobus linii 75?

I dlaczego ZDiTM dużo wcześniej nie zreflektował się i nie utworzył takiego przystanku dla autobusów 75, bo odległość między jednym a drugim przystankiem na tej linii jest chyba najdłuższa w całym mieście (dla przypomnienia — autobus linii 75 zatrzymuje się na ul. Wyszyńskiego koło Mostu Długiego, a kolejny przystanek — zresztą przeniesiony dalej ze względu na remont pl. Zwycięstwa — jest za skrzyżowaniem z ul. Św. Wojciecha).