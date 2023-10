Ruszyła kolejna inwestycja w szpitalu MSWiA w Szczecinie. Powstaje Centrum Diagnostyczne

Centrum Diagnostyczne powstanie na wewnętrznym dziedzińcu szpitala. Prace przygotowujące teren pod budowę gmachu już się rozpoczęły. Łączną wartość inwestycji oszacowano na 13 330 000 zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na 27 stycznia 2025 r. Jak się dowiedzieliśmy, szpital otrzymał niedawno z rezerw państwowych nowoczesny tomograf komputerowy (2,7 mln zł), który na razie działa w specjalnie do tego celu dostosowanym (tymczasowym) pomieszczeniu szpitalnym. Po zakończeniu inwestycji, aparat zostanie przeniesiony do Centrum Diagnostycznego.

- Przyniesie znaczne oszczędności - zauważyła Elżbieta Kasprzak. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie murów, zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, montaż nowego kotła gazowego i wymiana oświetlenia na oszczędne typu LED znacznie zmniejszy koszty ogrzewania, i ogólnie, zużycia energii.

Finalizację prac zaplanowano na grudzień 2023 r. Obecnie kończona jest renowacja zabytkowej ściany frontowej, którą nadzoruje konserwator zabytków. Koszt: 11,5 mln zł.

Szpital zakończył też niedawno budowę rezerwowego ujęcia wody. To ważne. Zgodnie z przepisami, każdy szpital powinien mieć awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę zapewniające jej co najmniej dwunastogodzinne zapotrzebowanie. Zapewnia ono realizację świadczeń, w przypadku skażenia bądź awarii miejskiej sieci wodociągowej. To pozwala uniknąć ewakuacji jednostki, która zawsze jest zagrożeniem życia i zdrowia dla przebywających w niej pacjentów. Inwestycja przeprowadzona w szpitalu przy ul. Jagiellońskiej polegała na rozbudowie stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowie studni głębinowej. Koszt 2,3 mln zł.