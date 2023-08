Rusza największa inwestycja w historii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Czas na realizację marzeń

Rektor zauważył, że powstające Centrum to inwestycja dla przyszłych pokoleń, będzie służyć: naukowcom, lekarzom, studentom i pacjentom.

- Którym przecież jesteśmy zobowiązani pomagać - podkreślił. - Ale, by to móc robić, musimy mieć odpowiednią infrastrukturę i sprzęt, bo chcemy być innowacyjni.

Powstający kompleks, doskonale to umożliwi. Po ukończeniu budowy będzie ośrodkiem kliniczno-dydaktyczno-badawczym, najważniejszym elementem Programu Wieloletniego 2018-2023. W obiekcie tym ma funkcjonować szesnaście jednostek klinicznych i dydaktycznych, w tym Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Powstanie tam m.in. 49 sal dydaktyczno-wykładowych i aula na 400 miejsc, a także laboratoria, poradnie dla pacjentów i garaż podziemny na około 600 samochodów - parking ma być dostępny także dla pacjentów szpitala.

- To nowoczesne przedsięwzięcie zapewni komfortowe warunki do rozwoju specjalistycznych jednostek uczelni, znacząco wesprze jej zaplecze dydaktyczne oraz stworzy bazę dla zespołu poradni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM - tłumaczy rektor PUM. - Wszystko to podniesie jakość warunków kształcenia i prowadzonej działalności naukowej w naszej uczelni, a także leczenia pacjentów.