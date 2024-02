Rolnicy zablokują dziś port w Szczecinie. Protest ma trwać trzy godziny Bogna Skarul

Dziś (wtorek) najwcześniej protest rolników zacznie się w Szczecinie. Rolnicy zablokują port SW Zobacz galerię (2 zdjęcia)

- Chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna jest infrastruktura wokół portu w kontekście napływających płodów rolnych z Ukrainy - mówi w imieniu wszystkich protestujących rolników Sebastian Sahajdak. - Do Polski trafia mnóstwo towarów z Ukrainy, a wywożonych jest stąd dalej do Europy tylko garstka.