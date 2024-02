We wtorek kolejny protest rolników w regionie. Mapa utrudnień

Największa blokada zapowiadana jest przy węźle Myślibórz na drodze S3. Tam protest rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do godz. 16.

- Węzeł Myślibórz to nasze stałe miejsce w tym proteście rolników, który przecież trwa już od jakiegoś czasu - mówi Roman Waszczyk, rzecznik rolników. - To zawsze tam się spotykamy. Tam zjeżdżają rolnicy z całego województwa. Ale tym razem nie będzie nas tam tak wielu, bo musimy zapewnić frekwencję także w innych miejscach protestów w woj. zachodniopomorskim.

Rolnicy będą bowiem blokować także drogi w gminie Stare Czarnowo. Tam przejadą traktorami drogą wojewódzką nr 120 do Starego Czarnowa, a następnie wjadą na drogę wojewódzką nr 119 i przejadą w kierunku Szczecina - do pętli autobusowej Śmierdnica. Później zawrócą i drogą wojewódzką nr 119 pojadą w kierunku Pyrzyc - do restauracji Biały Bawół, gdzie ponownie zawrócą i przejadą drogą wojewódzką nr 119 i DW120 przez Stare Czarnowo do Żelisławca. Protest rozpocznie się o godz. 14.