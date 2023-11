Przebudowa ulicy Kolumba. We wtorek spotkanie na szczycie

Pierwotny termin zakończenia inwestycji, rozpoczętej pod koniec 2021 roku, minął 6 listopada 2023 roku. Wygląda na to, że przebudowa ulicy Kolumba i alei Powstańców Wielkopolskich dołączy do niechlubnego grona budów trwających zdecydowanie za długo.

Jakie będzie opóźnienie na Pomorzanach?

Jak prace wyglądają w ocenie TS, które odpowiadają za inwestycję?

- W ramach inwestycji przebudowane zostały ul.: Nabrzeże Wieleckie, Kolumba (od ul. Wyszyńskiego do Dworca PKP), Dworcowa, Nowa, w przeważającej części Chmielewskiego, Smolańska oraz w znacznym zakresie nowa pętla tramwajowa wraz z torowiskiem i towarzyszącą infrastrukturą. Na tych odcinkach usunięte zostały napotkane liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym oraz wykonane zostały roboty związane nowym zagospodarowaniem - mówi Kacper Reszczyński. - Do zrobienia pozostały: budowa torowiska (usunięcie kolizji, budowa nowego zagospodarowani terenu) w ul. Nowej, Kolumba (od dworca PKP do ulicy Smolańskiej), al. Powstańców Wlkp., dokończenie i podłączenie nowej pętli.