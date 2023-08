Promy w Świnoujściu z nowym rozkładem. Będzie mniej kursów

Popularne "Bieliki" to inaczej przeprawa Warszów. Promy kursują przez Świnę na wysokości dworca PKP. Od 1 września w będzie funkcjonował nowy rozkład.

W dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach szczytu - od 5.20 do 8.00 oraz od 15.00 do 17.00 dwa promy będą pływać tak, jak do tej pory, czyli co 20 minut (o pełnej godzinie oraz dwadzieścia i czterdzieści minut po pełnej godzinie). Zmieni się częstotliwość kursowania w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.00 oraz od 17.30 do 23.00. W tym czasie dwa promy będą pływać co 30 minut, czyli o pełnej godzinie i trzydzieści minut po (promy równocześnie będą odbijać z przystani).