Zwiedziliśmy prom Karsibór II. Tak wyglądają kajuty, nieczynny bar i mostek [ZDJĘCIA]

Prom Karsibór II jest zacumowany przy Wybrzeżu Władysława IV. Aby go zobaczyć, wystarczy za przeprawą z promami Bielikami po stronie wyspy Uznam, pójść wzdłuż nabrzeża w kierunku Portu Jachtowego. - A bilety są? - żartuje Adam Kaczyński, który akurat pełni wachtę na jednostce. Pusty pokład wygląda nieco dziwnie dla każdego, kto choć raz stał w godzinnych kolejkach, aby móc na niego wjechać i przeprawić się przez Świnę.

- Budowa tego promu została zakończona w 1978 roku. Został wybudowany w Szczecińskiej Stoczni im. Adolfa Warskiego i trzeba podkreślić, że już wtedy był budowany na poziomie bardzo zaawansowanym. Zakładano, że będzie mógł służyć do celów wojskowych i będzie w stanie przewozić np. czołgi. To naprawdę bardzo solidna konstrukcja, która jest w stanie służyć jeszcze przez co najmniej 50 lat - mówi Zbigniew Gabrysiak, który w Zarządzie Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu odpowiada za sprawy techniczne. Kiedy Karsibór II budowano, on miał szkolne praktyki w stoczni. - Wy patrzycie na ten prom pod względem estetyki, ja funkcjonalności i konstrukcji - dodaje.