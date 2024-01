Czy świnoujskie promy zostaną sprzedane? Na razie nikt nie jest zainteresowany

Miasto ma w sumie osiem promów - to cztery mniejsze Bieliki i cztery większe Karsibory. Plan jest taki, aby docelowo zostawić trzy Bieliki i dwa Karsibory. Kiedy promy zostaną wystawione na sprzedaż? Tak naprawdę - choć o sprzedaży części promów mówi się od dawna - nie ma pewności czy do jakichkolwiek transakcji w ogóle dojdzie.

- To strategiczna dla miasta decyzja. Dlatego podejmie ją już nowy samorząd, nowa rada miasta i nowy prezydent - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Jak podkreśla, głównym problemem, jaki powoduje utrzymanie wszystkich jednostek, nawet tych niepływających na przeprawach - są ogromne koszty.

- W tym roku wydamy na to 23,5 mln zł. Dla porównania utrzymanie tunelu to koszt 12,5 mln zł - tłumaczy Janusz Żmurkiewicz.

Nawet nieużywane promy generują koszty. To nie tylko utrzymanie minimalnej obsady załogi, ale też np. częściowe ogrzewanie, które jest niezbędne zimą. Jak podkreśla prezydent, miasto cały czas stara się o to, aby przeprawy były - jak przed otwarciem tunelu - chociaż częściowo dotowane przez państwo. Do tego jest jednak potrzebna zmiana zapisów w stosownej ustawie.