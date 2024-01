Z rozkładu jazdy autobusu 107 wykreślili cztery kursy dziennie. Teraz ma być punktualnie

- Częstotliwość kursowania linii 107 uległa niewielkiej korekcie ze względu na konieczność aktualizacji czasów przejazdu oraz dostosowania do możliwości przewoźnika. W dzień powszedni to 4 kursy na dobę mniej, a w weekend, jeśli chodzi o liczbę kursów pozostaje bez zmian - mówi Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Rozkład jazdy linii 107 został zmieniony 20 stycznia. Autobus będzie kursował rzadziej, ale za to ponoć punktualnie. Do tej pory zdarzały się opóźnienia sięgające nawet 40 minut, co sprawiało, że autobusy wcale nie jechał albo jednocześnie przyjeżdżały nawet trzy pojazdy. To denerwowało pasażerów.