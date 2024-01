Kierowca wyprosił pasażerów z autobusu linii nr 107. Doszło do buntu. "Skandal, jak są traktowani pasażerowie"

- Chcielibyśmy być traktowani, jak ludzie, a nie jak „bydło w wagonie”, chcielibyśmy jeździć w godnych warunkach, na miarę XXI.wieku, chcielibyśmy dojeżdżać do pracy i do szkoły na czas. Czy to są duże wymagania? Po co utrzymywać fikcję, że autobusy jeżdżą często, czy nie można urealnić rozkładu tak, by wychodząc o godzinie 6 rano nie czekać na autobus 20-25 minut!