Nowiutki elektryczny autobus linii 87 już zniszczony przez wandali [WIDEO]

O sprawie informuje Wojciech Jachim, rzecznik Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica.

Na filmie widać jak trzech mężczyzn zasłania czwartego, który rysuje czarnym pisakiem po ścianie autobusu. Są zdjęcia i nagranie wideo. Koszt naprawy 6 tys. zł. Sprawców szuka policja.

Ponieważ takich zdarzeń i szkód jest ostatnio więcej, SPAK postanowił odszukać i przykładowo ukarać wandali.

- Wystąpiliśmy do Policji o ściganie sprawców – mówi prezes SPAK Krzysztof Putiatycki. – Chcemy, aby oni, a właściwie ich rodzice ponieśli konsekwencje, w tym przede wszystkim materialne za poniesione szkody. Mam też apel do pasażerów, świadków takich zdarzeń. Nie namawiamy do bohaterstwa, ale jeśli ktoś widzi podobne sytuacje, prosimy o powiadomienie kierowcy. To pozwoli nam na szybszą reakcję.