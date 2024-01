Tunel zamknięty z powodu sopli. Dyrektor: To nie powinno mieć miejsca

"To już kolejny raz, kiedy tunel jest zamykany bez zapowiedzi" - denerwowali się zaskoczeni kierowcy, którzy musieli udać się na przeprawę promową. - To nie były wyłączenia planowane, więc nie mogliśmy ich zapowiedzieć. Każde wyłącznie trwało ok. 20 minut - tłumaczy Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu.

Sople utworzyły się przy wjeździe do tunelu od strony wyspy Wolin. Usuwał je wykonawca tunelu. Jak podkreśla Paweł Szynkaruk, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i wykonawca szuka przyczyny takiego stanu. - Zwisające sople stanowiły zagrożenie dla kierowców, dlatego zdecydowaliśmy o wyłączeniu tunelu z ruchu na czas ich usuwania - dodaje dyrektor.

O planowanych zamknięciach tunelu kierowcy są zawsze informowani wcześniej m.in. za pośrednictwem miejskich stron internetowych i mediów społecznościowych. Nie są to jednak wyłączenia związane z awaryjnymi, nagłymi sytuacjami, a wyłączenia niezbędne do przeprowadzania prac porządkowych czy konserwacyjnych przeprawy.

Tunel w Świnoujściu został otwarty 30 czerwca ubiegłego roku. Od tego czasu z przeprawy pod Świną skorzystało już 2,4 mln kierowców. Obecnie przez tunel przejeżdża każdej doby 8-12 tys. pojazdów.