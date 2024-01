Pogotowie Ratunkowe gra dla WOŚP. Wylicytować można szkolenie z pierwszej pomocy w Centrum Symulacji Medycznych

Licytacja potrwa do 9 lutego. We wtorek (30 stycznia) brało w niej udział dziesięciu licytujących! - szkolenie na razie jest do kupienia za 550 zł. Kupując je wspieramy cel 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych".

Licytować można do 9 lutego. Zwycięzca będzie mógł odbyć zajęcia w ustalonym terminie do 30 września tego roku. Grupa biorąca udział w szkoleniu może się składać maksymalnie z 15 osób

Dlatego za zebrane w tym roku pieniądze kupiony zostanie sprzęt, który trafi do 49 oddziałów pulmonologii dorosłych i 15 dziecięcych. Fundacja planuje kupno m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowych, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.