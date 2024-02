Otwarto nową Izbę Przyjęć w szpitalu w Zdrojach. Miesięcznie jest w stanie przyjąć około 500 osób [ZDJĘCIA]

Ogólna Izba Przyjęć w szpitalu "Zdroje" przez ostatni rok (tyle trwał remont starej OIP) działała w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dzieci. W środę (28 lutego) odbyło się uroczyste zakończenie modernizacji. W poniedziałek wypełni się pierwszymi pacjentami.

- Trafiają do nas z wieloma dolegliwościami - mówi Małgorzata Czuchra, pielęgniarka koordynująca Ogólną Izbą Przyjęć. - Przychodzą sami i są dowożeni przez zespoły ratunkowe. Są ze skierowaniami i bez nich. Nikomu nie odmawiamy pomocy. Przyjmujemy całą dobę.

Do szpitalnej izby przyjęć zgłasza się przeciętnie około 500 pacjentów miesięcznie, czyli mniej więcej 5 tysięcy rocznie.

- Pandemia COVID-19 pokazała nam, na co należy zwrócić uwagę i jakie mamy potrzeby - przyznała dr Marta Kuczak-Wójtowicz, lekarz kierujący oddziałem wewnętrznym i izbą przyjęć. - Zdobyte doświadczenia wykorzystaliśmy podczas remontu, bo chodziło o to, by nowa izba jak najlepiej spełniała swoją funkcję.