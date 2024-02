Nowa pracownia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Szybsza diagnostyka zakażeń sepsą

Nowa pracownia wyposażona jest w sprzęt najnowszej generacji. To, jak podkreślają specjaliści, daje możliwość przyspieszenia diagnostyki zakażeń sepsą.

- A to z kolei daje możliwość szybszego zastosowania leczenia celowanego, ukierunkowanego na drobnoustrój - tłumaczy Agnieszka Muchla-Łagosz, specjalista ds. komunikacji ZCO. - W ten sposób szybciej uzyskując oczekiwany efekt kliniczny. Pracownia powstała dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w ramach ubiegłorocznego jej Finału), którego hasłem było "Chcemy wygrać z sepsą!".

ZCO otrzymało od WOŚP: spektrometr masowy (MALDI TOF) BIOTYPER do identyfikacji mikroorganizmów, automatyczny system do posiewu krwi, analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR, system automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC) i komorę laminarną.