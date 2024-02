W Szczecinie powstało Centrum Koordynacji Opieki nad pacjentami onkologicznymi

Remont budynku, w którym działa Centrum Koordynacji został wykonany dzięki funduszom uzyskanym z Unii Europejskiej. Uruchomione w nim Centrum ma wzmocnić opiekę nad pacjentem onkologicznym - będzie sprawowana od momentu, kiedy chory po raz pierwszy pojawi się w szpitalu przy ul. Strzałowskiej aż po jego wyleczenie.

- Dążymy do wdrożenia kompletnego modelu opieki nad pacjentami i ich bliskimi w województwie zachodniopomorskim – mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. - Opieka nad pacjentem onkologicznym to złożony proces, który jest udziałem wielu specjalistów. Ważne jest stworzenie takiego środowiska, dzięki któremu pacjent będzie zaopiekowany podczas całej swojej walki z chorobą i otrzyma niezbędne wsparcie również pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia. Musimy troszczyć się o to, by pacjent, gdy to tylko możliwe, mógł pozyskać oczekiwane informacje znajdując się w domu, a część świadczeń medycznych otrzymał jak najbliżej miejsca zamieszkania. Pacjent nie może być sam w tym skomplikowanym systemie.