Nowa pracownia immunologiczna w szpitalu na Pomorzanach

W ramach zmiany lokalizacji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do nowych pomieszczeń przenosi się Pracownia Immunologiczna - z budynku III do nowego budynku "M". Z powodu przeprowadzki 12 lutego (poniedziałek) nie będzie się można dodzwonić pod numer: 91 466 12 59 (do kierownika pracowni oraz badań serologicznych) oraz pod numer: 91 466 12 61 (badania genetyczne).

- Tego dnia, w celu uzyskiwania informacji dotyczącej wyników badań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 91 466 12 60 - informuje Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa uniwersyteckiego szpitala klinicznego nr 2 PUM.

Zgłaszanie się pacjentów ambulatoryjnych pozostaje bez zmian - tak jak do tej pory: budynek III, parter.

13 lutego 2024 pacjenci dostarczają materiały do badań już do nowej siedziby w budynku "M" - wejście do budynku prowadzi od ul. Szpitalnej, klatka A (wejście jak do Ośrodka Dializ).