Ponad milion złotych zebrały szczecińskie sztaby WOŚP

Pieniądze zbierały następujące sztaby:

1. Centrum Kształcenia Sportowego - 28 266 zł.

2. Hufiec Szczecin ZHP zebrał do puszki 86 477 zł, a do e-skarbonki 20 902 zł.

3. Sztab Make It Funky Production podczas 32. Finału WOŚP deklaruje zebranie 411 056,50 zł, w tym 152 815,00 zł z e-skarbonki.

Sztab grał na dwóch scenach, na których w trakcie licytacji zebrano:

- Nowa Dekadencja - Szczecińskie Centrum Kultury zebrała 16 700, 67 zł,

- Dom Kultury Słowianin zebrał 21 931,87 zł.

4. Centrum Mistrzostwa Sportowego zebrał 43 796,46 zł + część pieniędzy w walutach obcych.

5. Hufiec Szczecin-Pogodno ZHP zebrał z puszek 185 126,76 zł, a z e-skarbonki 31 316 zł zł.

6. Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP zebrał z puszki 84 916 zł, a z terminala 180 zł.

7. Uniwersytet Szczeciński zebrał 165 269,35 zł. Są to głównie pieniądze zebrane przez wolontariuszy do puszek 121 382,35 zł. Licytacje Allegro to kwota 26 768,20 zł (jeszcze nie zakończone). Dodatkowo w ramach e-skarbonki sztab Uniwersytetu Szczecińskiego zebrał 17 119 zł.

8. Szkoła Podstawowa "TAK" zebrała z puszek 39 900 zł, z e-skarbonki 24 565 zł.

9. Księgarnia i kawiarnia "Między wierszami" zebrała do puszki 50 000 zł, a z e-skarbonki 6 859 zł.