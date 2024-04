Sprzątali nad Łarpią w Policach. Robili porządki z wody i na brzegu

Sprzątanie rzeki to nie jedyne zajęcie przedstawicieli SKRŁ. - Skierowaliśmy do sądu w Szczecinie zażalenie na postanowienie Prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie szkody środowiskowej na Łarpi w grudniu 2020 roku (treść poniżej). Mamy uzasadnioną nadzieję na dobry rozwój spraw - mówią społecznicy.

Śledztwo w sprawie przerwania grobli zabezpieczającej roboty refulacyjne prowadziła Prokuratura Szczecin - Zachód. Do zdarzenia doszło dwa lata temu, w grudniu 2020 roku.

- Do rzeki spłynął odcinek grobli wraz z refulatem wypełniając jej koryto na długości 750 m oraz osunął się duży fragment brzegu, który zawęził je o połowę szerokości - informuje Piotr Wieczorkiewicz ze szczecińskiej prokuratury. - Wykonane w tym przedmiocie analizy przeprowadzone przez biegłego wskazały nieistotne oddziaływanie skutków awarii na ichtiofaunę rzeki Łarpii oraz zgodność z założeniami przyjętymi jako dopuszczalne w decyzji RDOŚ z dnia 8.09.2019 roku. Nadto ustalono, że inwestor Hyundai Engineering Co. LTD naprawił rozmyte obwałowanie zbiornika refulacyjnego oraz zlikwidował zaistniałe wypłycenia na Łarpii do głębokości tranzytowej 1,6 m doprowadzając ten odcinek do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.