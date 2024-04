Policyjni nurkowie w akcji. W szczecińskiej Rusałce poszukiwali rzeźby [ZDJĘCIA]

- W połowie lat 70. XX wieku, gdy rozpoczęła się budowa Teatru Letniego w Parku Kasprowicza, projektant obiektu Zbigniew Abrahamowicz zaproponował rzeźbiarce Annie Paszkiewicz wykonanie rzeźby plenerowej na Jeziorze Rusałka. Pomnik ze sztucznego kamienia - Czaple, ustawiono na przełomie 1975/1976 pomiędzy sztuczną wyspą a mostem japońskim. Rzeźba prawdopodobnie zaginęła już w 1976 roku - mówi nadkomisarz dr Marek Łuczak, policjant i historyk.

Marek Łuczak, pisząc tekst do nowego wydania swojej książki o dzielnicach Szczecina - Pogodno, Łękno i widząc zdjęcie ocenił, że waga rzeźby to 350 kg. Anna Paszkiewicz - autorka rzeźby twierdzi, że waga rzeźby to 450-500 kg, gdyż użyto mocnych zbrojeń́ i ciężkiej podstawy, by wyważyć rzeźbę. Oznaczało to jednak, że przy tej wadze raczej nikt jej nie ukradł. Stała przy samym brzegu, a że mierzyła 2,5 metra wysokości wystarczyło ją przechylić i wrzucić do wody, gdzie przy tym ciężarze poszła od razu na dno.