Czy doszło do narażenia zdrowia i życia w Moryniu? Incydent z dziećmi pod okiem śledczych

- Trwają czynności, postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko - informuje prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledczy sprawdzają okoliczności zdarzenia, a także to, czy organizatorzy manewrów mieli odpowiednie zgody. Postępowanie jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Do zdarzenia doszło 10 marca. Dzieci uczestniczyły w jednym z epizodów strażackich manewrów. Polegał on na przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej z płonącego budynku przy założeniu, że jedyna droga lądowa ucieczki jest odcięta przez pożar.