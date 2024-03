Pechowe manewry ratownicze z udziałem dzieci

Zdania, dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych w czasie ćwiczeń są podzielone.

Jeden z posłów z regionu zapowiedział interwencję poselską w tej sprawie.

- Przygotuję pismo do ministra spraw wewnętrznych o dogłębne zbadanie zdarzenia. Nie było mnie na miejscu, ale otrzymałem filmy, zdjęcia i linki do materiałów w lokalnych mediach. Zastanawiam się, czy ta sprawa nie nadaje się do prokuratury. Jeśli okaże się prawdą, że ćwiczenia były pomysłem jednego z kandydatów Suwerennej Polski w wyborach samorządowych, to po co narażał życie dzieci w ramach akcji wyborczej? - zastanawia się Grzegorz Napieralski, poseł KO.